Alquileres en Mar del Plata para el verano 2026: zonas más baratas, precios y opciones seguras
Mar del Plata se prepara para otra temporada de verano y los turistas avanzan con mucho cuidado a la hora de alquilar.
El verano 2026 está cada vez más cerca y miles de argentinos empiezan a definir sus vacaciones. Aunque muchos aún no eligieron destino ni fecha, Mar del Plata vuelve a ubicarse entre las ciudades más buscadas para la temporada.
La oferta en la "Ciudad Feliz", a diferencia de otros puntos de la costa atlántica bonaerense, es variada: hay precios accesibles para quienes ajustan el presupuesto y también valores que sorprenden por lo altos.
Dónde alquilar más barato en Mar del Plata
Como sucede cada año en la Costa Atlántica, la forma más económica de alquilar suele ser con dueño directo, aunque esto implica asumir riesgos y estar atentos para evitar estafas.
Alejarse del centro, la primera clave
Los precios más altos se concentran en la zona más céntrica de la ciudad, especialmente en el corredor de Güemes y en los alrededores de la vieja terminal, donde la demanda turística sostiene valores más elevados.
Para abaratar costos, los especialistas recomiendan buscar alojamiento en barrios más alejados.
Zonas económicas y recomendadas
Para quienes priorizan la playa por encima de la cercanía al centro, la zona norte se presenta como una excelente alternativa: nuevos balnearios, menos gente y gran oferta gastronómica en los alrededores de la avenida Constitución.
En el sector sur aparecen las opciones más buscadas por familias y grupos grandes:
- Punta Mogotes
- Bosque Peralta Ramos
- Alfar
- San Patricio
- Chapadmalal
Todas estas zonas ofrecen ambientes más tranquilos, naturaleza y precios más moderados.
Precios de los alquileres para el verano 2026
Los valores para enero en Mar del Plata muestran una amplia brecha, pero permiten encontrar alternativas para distintos presupuestos.
Zona norte (Constitución y costa)
-
Departamentos y casas para 4 a 6 personas
-
Desde $70.000 hasta $200.000 por día
Zona sur (Mogotes, Peralta Ramos, Alfar)
-
Casas para 4 a 8 personas
-
Entre $70.000 y $250.000 diarios
Centro marplatense
Si bien es posible hallar precios competitivos, quienes viajen en auto deben contemplar un gasto adicional: pago de estacionamiento medido entre las 8 y las 23, o la necesidad de conseguir cochera privada.
Consejo clave
Evitar comisiones de inmobiliarias o plataformas puede representar un ahorro importante, aunque siempre hay que asegurarse de la autenticidad de la oferta. Cada verano se registran estafas a turistas que contrataron alojamientos inexistentes.
Opciones confiables para alquilar sin riesgos
En los últimos años, caminar la ciudad para buscar alquiler —como se solía hacer durante los fines de semana largos— se volvió una práctica cada vez menos frecuente. La mayoría de los turistas elige gestionar todo de forma online, pero con respaldo.
Parairnos.com es una de las plataformas más utilizadas para contactar dueños directos, con publicaciones verificadas y sin cobro de comisiones.
Su modelo de negocio está basado en el pago que realizan los propietarios para destacar sus avisos como “destacados” o “súper destacados”.
Airbnb sigue siendo una alternativa segura, con fotos y comentarios reales. Aunque cobra comisión, ofrece la garantía de que lo publicado coincide con lo que se alquila.
Un dato importante para viajeros: al pagarse con tarjeta, conviene desactivar el débito automático y saldar el resumen directamente con dólares para evitar el encarecido “dólar tarjeta”.
Mar del Plata vuelve a ofrecer una temporada para todos los bolsillos. Desde casas amplias en el sur hasta departamentos familiares en el norte o el centro, los precios varían pero permiten planificar según cada necesidad. Eso sí, la clave sigue siendo la misma: buscar con tiempo, comparar opciones y evitar estafas apostando a plataformas seguras o dueños verificados.
