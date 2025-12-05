Alquileres en Mar del Plata para el verano 2026: zonas más baratas, precios y opciones seguras

Zonas económicas y recomendadas

Mar del Plata turistas verano vacaciones feriado.jpg

Para quienes priorizan la playa por encima de la cercanía al centro, la zona norte se presenta como una excelente alternativa: nuevos balnearios, menos gente y gran oferta gastronómica en los alrededores de la avenida Constitución.

En el sector sur aparecen las opciones más buscadas por familias y grupos grandes:

Punta Mogotes

Bosque Peralta Ramos

Alfar

San Patricio

Chapadmalal

Todas estas zonas ofrecen ambientes más tranquilos, naturaleza y precios más moderados.

Precios de los alquileres para el verano 2026

peralta ramos1.jpg El ingreso al Bosque Peralta Ramos por la avenida Mario Bravo y Vergara.

Los valores para enero en Mar del Plata muestran una amplia brecha, pero permiten encontrar alternativas para distintos presupuestos.

Zona norte (Constitución y costa)

Departamentos y casas para 4 a 6 personas

Desde $70.000 hasta $200.000 por día

Zona sur (Mogotes, Peralta Ramos, Alfar)

Casas para 4 a 8 personas

Entre $70.000 y $250.000 diarios

Centro marplatense

Si bien es posible hallar precios competitivos, quienes viajen en auto deben contemplar un gasto adicional: pago de estacionamiento medido entre las 8 y las 23, o la necesidad de conseguir cochera privada.

Consejo clave

Evitar comisiones de inmobiliarias o plataformas puede representar un ahorro importante, aunque siempre hay que asegurarse de la autenticidad de la oferta. Cada verano se registran estafas a turistas que contrataron alojamientos inexistentes.

Opciones confiables para alquilar sin riesgos

Mardel_1920x1080px.jpg

En los últimos años, caminar la ciudad para buscar alquiler —como se solía hacer durante los fines de semana largos— se volvió una práctica cada vez menos frecuente. La mayoría de los turistas elige gestionar todo de forma online, pero con respaldo.

Parairnos.com es una de las plataformas más utilizadas para contactar dueños directos, con publicaciones verificadas y sin cobro de comisiones.

Su modelo de negocio está basado en el pago que realizan los propietarios para destacar sus avisos como “destacados” o “súper destacados”.

Airbnb sigue siendo una alternativa segura, con fotos y comentarios reales. Aunque cobra comisión, ofrece la garantía de que lo publicado coincide con lo que se alquila.

Un dato importante para viajeros: al pagarse con tarjeta, conviene desactivar el débito automático y saldar el resumen directamente con dólares para evitar el encarecido “dólar tarjeta”.

Mar del Plata vuelve a ofrecer una temporada para todos los bolsillos. Desde casas amplias en el sur hasta departamentos familiares en el norte o el centro, los precios varían pero permiten planificar según cada necesidad. Eso sí, la clave sigue siendo la misma: buscar con tiempo, comparar opciones y evitar estafas apostando a plataformas seguras o dueños verificados.