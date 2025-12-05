Mar del Plata con récord de temperatura del mar: dónde está el agua más caliente en la "Ciudad Feliz"

A pesar del pico registrado hoy, los especialistas estiman que en los próximos diez días la temperatura del agua podría descender levemente hacia 18.2°C, aunque se mantendrá dentro de valores superiores al promedio del mes.

image

La temperatura promedio del agua en Punta Mogotes durante diciembre es de 18.2°C, con extremos que van desde 15.4°C en los días más fríos hasta 21.3°C en los más cálidos. Es decir, el valor actual de 18.8°C se ubica por encima del promedio mensual y consolida el inicio de una temporada marcada por un mar más templado de lo habitual.

Qué esperar para el verano

emma playa.jpg Día de playa en Mar del Plata

La temporada fuerte de turistas en Punta Mogotes se extiende de enero a marzo, cuando el agua no baja de 20°C, un valor considerado ideal para nadar de manera confortable.

En cuanto al comportamiento del mar a lo largo del año:

Invierno: 11.2°C de temperatura media

11.2°C de temperatura media Primavera: 13.3°C

13.3°C Verano: 19.9°C

19.9°C Otoño: 18°C

Estos valores muestran una tendencia sostenida de aumento hacia enero, cuando podría volver a registrarse un mar cálido si las condiciones meteorológicas acompañan.