Mar del Plata con récord de temperatura del mar: dónde está el agua más caliente en la "Ciudad Feliz"

Mar del Plata alcanzó su récord histórico de temperatura del mar para diciembre y se encienden las alertas: ¿Qué puede pasar en enero?
Las playas de Punta Mogotes volvieron a destacarse al registrar la temperatura de agua más alta de toda la ciudad de Mar del Plata, alcanzando hoy los 18.8°C, un valor que se ubica muy cerca del récord histórico para esta fecha de esa zona.
El promedio general de Mar del Plata, playas del centro y el norte, ya superaron el récord hoy, alcanzando una temperatura de 18.5 grados, cuando el promedio ahí es de 18.2.
El centro del complejo de Punta Mogotes, por una cuestión de mareas y corrientes, es dónde se encuentra el mar más cálido, algo que están celebrando los balnearios, que esperan una temporada de verano con muchos turistas copando sus paradores.
"Ya desde la semana pasada el mar está más caliente, nosotros lo notamos pero los turistas y los clientes del balneario nos venían alertando sobre esto, que está muy bueno porque la gente puede disfrutar más del agua y ya nadie se queja que está fría", relató Fredy, uno de los carperos históricos del Balneario 12 de Punta Mogotes, uno de los más reconocidos de Mar del Plata.
Según los registros de la última década, el mar en este sector de la costa marplatense había alcanzado su valor máximo para un 5 de diciembre en 2022, con 19°C, mientras que el mínimo se había observado en 2024, con 15.6°C.
A pesar del pico registrado hoy, los especialistas estiman que en los próximos diez días la temperatura del agua podría descender levemente hacia 18.2°C, aunque se mantendrá dentro de valores superiores al promedio del mes.
La temperatura promedio del agua en Punta Mogotes durante diciembre es de 18.2°C, con extremos que van desde 15.4°C en los días más fríos hasta 21.3°C en los más cálidos. Es decir, el valor actual de 18.8°C se ubica por encima del promedio mensual y consolida el inicio de una temporada marcada por un mar más templado de lo habitual.
Qué esperar para el verano
La temporada fuerte de turistas en Punta Mogotes se extiende de enero a marzo, cuando el agua no baja de 20°C, un valor considerado ideal para nadar de manera confortable.
En cuanto al comportamiento del mar a lo largo del año:
- Invierno: 11.2°C de temperatura media
- Primavera: 13.3°C
- Verano: 19.9°C
- Otoño: 18°C
Estos valores muestran una tendencia sostenida de aumento hacia enero, cuando podría volver a registrarse un mar cálido si las condiciones meteorológicas acompañan.
