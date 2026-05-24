Descuentos únicos: el supermercado que tiene promociones durante todo mayo

Otras ofertas de Club DIA durante mayo de 2026

Club DIA también mantiene descuentos importantes en almacén, congelados, panificados y productos de limpieza.

Entre las promociones más buscadas aparecen:

arroz largo fino Ala 1 kg: $1.432

harina Pureza 0000 ultra refinada 1 kg: $1.080

papas bastón congeladas DIA 700 gr: $3.390

salsa Knorr pizza 340 gr: $1.273

tortillas clásicas Rapiditas 10 unidades: $2.940

espinaca congelada DIA 400 gr: $2.190

pan integral Fargo 400 gr: $4.280

medallones de carne Swift 276 gr: $4.490

nuggets Grangy’s 400 gr: $5.190

pizza congelada DIA mozzarella 450 gr: $5.750

Además, la cadena mantiene promociones bancarias con reintegros de hasta el 25%, cuotas sin interés y beneficios especiales para jubilados, usuarios de billeteras virtuales y beneficiarios de ANSES.