Descuentos únicos: el supermercado que tiene promociones durante todo mayo
Con descuentos especiales en productos frescos, almacén, congelados y artículos de consumo diario
La empresa mantiene ofertas tanto en tiendas físicas como en compras online, con rebajas que apuntan a aliviar el gasto semanal de miles de familias argentinas.
Además de los descuentos directos de su club, sumas beneficios exclusivos con reintegros bancarios, cuotas sin interés y promociones especiales según el medio de pago utilizado.
Frescos DIA por marca: las mejores ofertas
Durante mayo, una de las categorías más promocionadas en supermercados DIA es la de productos frescos y refrigerados. Allí aparecen opciones para desayunos, almuerzos, meriendas y cenas rápidas.
Entre las ofertas destacadas se encuentran:
- salchichas Unión Ganadera 190 gr: $2.190
- tapa de empanadas DIA criolla 450 gr: $1.600
- leche Protein Las Tres Niñas 1 lt: $2.160
- ñoquis DIA 500 gr: $1.200
- yogur parcialmente descremado Yofrey 140 gr: $600
- queso muzzarella DIA 250 gr: $4.990
- queso untable Tonadita Patagonia 200 gr: $2.490
- salchichón primavera Lario 300 gr: $3.290
- queso pategrás fetas DIA 170 gr: $5.990
Las promociones incluyen tanto marcas reconocidas como productos propios de la cadena, una estrategia que busca captar consumidores que priorizan precios bajos y promociones permanentes.
Otras ofertas de Club DIA durante mayo de 2026
Club DIA también mantiene descuentos importantes en almacén, congelados, panificados y productos de limpieza.
Entre las promociones más buscadas aparecen:
- arroz largo fino Ala 1 kg: $1.432
- harina Pureza 0000 ultra refinada 1 kg: $1.080
- papas bastón congeladas DIA 700 gr: $3.390
- salsa Knorr pizza 340 gr: $1.273
- tortillas clásicas Rapiditas 10 unidades: $2.940
- espinaca congelada DIA 400 gr: $2.190
- pan integral Fargo 400 gr: $4.280
- medallones de carne Swift 276 gr: $4.490
- nuggets Grangy’s 400 gr: $5.190
- pizza congelada DIA mozzarella 450 gr: $5.750
Además, la cadena mantiene promociones bancarias con reintegros de hasta el 25%, cuotas sin interés y beneficios especiales para jubilados, usuarios de billeteras virtuales y beneficiarios de ANSES.
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