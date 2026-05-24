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Descuentos únicos: el supermercado que tiene promociones durante todo mayo

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Con descuentos especiales en productos frescos, almacén, congelados y artículos de consumo diario

El supermercado que tiene promociones durante todo mayo

El supermercado que tiene promociones durante todo mayo

La empresa mantiene ofertas tanto en tiendas físicas como en compras online, con rebajas que apuntan a aliviar el gasto semanal de miles de familias argentinas.

Además de los descuentos directos de su club, sumas beneficios exclusivos con reintegros bancarios, cuotas sin interés y promociones especiales según el medio de pago utilizado.

Frescos DIA por marca: las mejores ofertas

Durante mayo, una de las categorías más promocionadas en supermercados DIA es la de productos frescos y refrigerados. Allí aparecen opciones para desayunos, almuerzos, meriendas y cenas rápidas.

Entre las ofertas destacadas se encuentran:

  • salchichas Unión Ganadera 190 gr: $2.190
  • tapa de empanadas DIA criolla 450 gr: $1.600
  • leche Protein Las Tres Niñas 1 lt: $2.160
  • ñoquis DIA 500 gr: $1.200
  • yogur parcialmente descremado Yofrey 140 gr: $600
  • queso muzzarella DIA 250 gr: $4.990
  • queso untable Tonadita Patagonia 200 gr: $2.490
  • salchichón primavera Lario 300 gr: $3.290
  • queso pategrás fetas DIA 170 gr: $5.990

Las promociones incluyen tanto marcas reconocidas como productos propios de la cadena, una estrategia que busca captar consumidores que priorizan precios bajos y promociones permanentes.

Otras ofertas de Club DIA durante mayo de 2026

Club DIA también mantiene descuentos importantes en almacén, congelados, panificados y productos de limpieza.

Entre las promociones más buscadas aparecen:

  • arroz largo fino Ala 1 kg: $1.432
  • harina Pureza 0000 ultra refinada 1 kg: $1.080
  • papas bastón congeladas DIA 700 gr: $3.390
  • salsa Knorr pizza 340 gr: $1.273
  • tortillas clásicas Rapiditas 10 unidades: $2.940
  • espinaca congelada DIA 400 gr: $2.190
  • pan integral Fargo 400 gr: $4.280
  • medallones de carne Swift 276 gr: $4.490
  • nuggets Grangy’s 400 gr: $5.190
  • pizza congelada DIA mozzarella 450 gr: $5.750

Además, la cadena mantiene promociones bancarias con reintegros de hasta el 25%, cuotas sin interés y beneficios especiales para jubilados, usuarios de billeteras virtuales y beneficiarios de ANSES.

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