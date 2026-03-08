Cómo comprar el dólar más barato del mercado y a qué valor

Dólar blue

Ciertamente se trata de un tipo de cambio informal y por tanto ilegal, sin embargo, en el uso y costumbre argentina es una cotización más de la divisa. Dada las restricciones que hubo por décadas para acceder al tipo de cambio oficial, tanto para particulares como empresas, el blue fue la vía de escape para cubrirse de la inflación.

Hoy con la inflación en franco baja desde los niveles estratosféricos de 2023 y 2024 y en un contexto de fuerte apretón monetario, con la plaza literalmente "seca" el dólar blue no reacciona y por eso baja. Ni siquiera logra levantar la cotización la demanda de las empresas, que todavía tienen cepo y no pueden acceder a dólares oficiales para atesoramiento.

Para resguardar al remanente de dinero o prepararse para futuros pagos de deuda o insumos dolarizados, corren al blue.