Dónde comprar el dólar más barato del mercado: los detalles
La divisa profundiza su corrección e impulso. Te contamos qué hay detrás de esta pax cambiaria y los pasos para operar el oficial.
El dólar volvió a tomar impulso y todas las cotizaciones se ubicaron nuevamente por encima de los $1.400. Tras el bombardeo de Estados Unidos a Irán, hubo fuertes movimientos en los mercados. Por lo tanto, la pregunta es clara: qué tipo de cambio conviene hoy para comprar.
Esta primera semana de marzo de 2026, en la primera semana del mes, el dólar más barato es el blue, que cotiza a $1.425. Sin embargo. el dólar MEP está a $1.431; mientras que el dólar oficial cuesta $1.435.
Cómo comprar dólar blue
Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.
Compra digital (online - Home Banking): no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000, tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación.
Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.
Cómo se retiran los dólares
Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.
- Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.
- Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.
Cómo comprar dólar MEP
La operatoria del dólar MEP se consolidó como una de las alternativas legales más utilizadas para acceder a divisas a través del mercado financiero. En primer lugar, es necesario abrir una cuenta comitente, trámite que se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, desde el home banking de determinados bancos que ofrecen este servicio.
Luego, el usuario debe registrar sus datos personales, completando un formulario con documentación básica: DNI, CUIL, una foto tipo selfie para validación de identidad y la vinculación de una cuenta bancaria o billetera digital a su nombre. El siguiente paso consiste en depositar fondos, transfiriendo pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada.
