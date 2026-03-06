Dónde comprar el dólar más barato del mercado: los detalles

Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.

Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

Cómo comprar dólar MEP

La operatoria del dólar MEP se consolidó como una de las alternativas legales más utilizadas para acceder a divisas a través del mercado financiero. En primer lugar, es necesario abrir una cuenta comitente, trámite que se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, desde el home banking de determinados bancos que ofrecen este servicio.