Las playas que a pesar de la época siguen siendo ideales para visitar en Brasil
Brasil se presenta como el faro del turismo en Sudamérica gracias a sus paisajes atrapantes y playas de aguas cristalinas. Los detalles en la nota.
En Sudamérica, son pocos los destinos que logran atrapar la atención de los turistas como lo hace Brasil. El país, durante los últimos años, se consolidó como uno de los faros del turismo regional gracias a su combinación de clima cálido, cultura y paisajes naturales que permiten un descanso óptimo en cualquier momento.
Entre sus principales atractivos se destacan las playas y destinos costeros, que ofrecen aguas templadas, arenas blancas y escenarios naturales. Estos sitios, además, se pueden visitar en cualquier momento del año, perfectos no solo para sumergirse en sus costas, sino que también para degustar toda su gastronomía marina.
Los lugares para conocer y aprovechar de las playas
Praia do Rosa
Praia do Rosa se encuentra en el estado de Santa Catarina, a 90 kilómetros de Florianópolis. Este destino se caracteriza por su forma de bahía rodeada de colinas cubiertas de vegetación.
Durante marzo, el clima es perfecto para disfrutar del mar y practicar actividades acuáticas como el surf. Además de la playa, la zona permite recorrer senderos que llevan a otros balnearios cercanos, entre ellos Praia Vermelha y Praia do Ouvidor.
Bombinhas
Bombinhas está ubicada en una península del estado de Santa Catarina, rodeada por distintas bahías de aguas claras. Durante marzo, el clima sigue siendo cálido y el océano se muestra más tranquilo de lo normal, lo que favorece las actividades en el agua.
Uno de los puntos más buscados es Praia da Sepultura, ideal para hacer snorkel gracias a la gran visibilidad bajo el agua. También se pueden realizar paseos en lancha por la península o caminar por senderos costeros que ofrecen vistas del paisaje.
Ilha do Mel en Paraná
Ilha do Mel se ubica en el estado de Paraná, frente a la Bahía de Paranaguá. Es una isla protegida a la que solo se puede llegar en lancha, ya que dentro del territorio no circulan autos.
En marzo, sus playas mantienen temperaturas agradables y un ambiente mucho más tranquilo que durante el verano, donde la temporada alta recibe cientos de turistas. Entre las actividades más destacadas se encuentran visitar la Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres o subir al Farol das Conchas para observar el paisaje, siempre en contacto directo con la naturaleza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario