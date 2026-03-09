Las playas que a pesar de la época siguen siendo ideales para visitar en Brasil

Uno de los puntos más buscados es Praia da Sepultura, ideal para hacer snorkel gracias a la gran visibilidad bajo el agua. También se pueden realizar paseos en lancha por la península o caminar por senderos costeros que ofrecen vistas del paisaje.

Ilha do Mel en Paraná

Ilha do Mel Ilha do Mel se ubica frente a la bahía de Bahía de Paranaguá. Shutterstock

Ilha do Mel se ubica en el estado de Paraná, frente a la Bahía de Paranaguá. Es una isla protegida a la que solo se puede llegar en lancha, ya que dentro del territorio no circulan autos.

En marzo, sus playas mantienen temperaturas agradables y un ambiente mucho más tranquilo que durante el verano, donde la temporada alta recibe cientos de turistas. Entre las actividades más destacadas se encuentran visitar la Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres o subir al Farol das Conchas para observar el paisaje, siempre en contacto directo con la naturaleza.