S26 Tour: ¿conviene viajar a Paraguay el finde largo para comprar el nuevo celular tope de gama?
Cruzar a Ciudad del Este es tentador. La comparación de precios de Paraguay frente al mercado local y el cálculo definitivo sumando pasajes, hotel y traslados.
La fiebre por la última tecnología lleva a muchos argentinos a sacar cuentas para saber si vale la pena cruzar las fronteras. Con el lanzamiento de la nueva línea S26, la pregunta se impone de cara al fin de semana largo: ¿conviene hacer el viaje relámpago a Paraguay y comprar el equipo allá, o es mejor adquirirlo en el país?
Con el dólar cotizando a $1.420, el cálculo matemático arroja resultados contundentes. Si se contemplan los valores actuales en las principales megatiendas de Ciudad del Este frente a los precios de contado publicados en la principal plataforma de comercio electrónico de Argentina, la diferencia de dinero es tan grande que permite pagar el viaje completo e incluso regresar con plata a favor.
Los precios de los equipos: la diferencia en números
Al analizar los valores de los dispositivos libres de fábrica en la frontera paraguaya, los números en dólares convertidos a pesos marcan un fuerte contraste con el mercado nacional:
S26 Ultra (12GB/512GB): En Paraguay se consigue a US$ 1.395, lo que equivale a $1.980.900. En Argentina, el precio más económico para este mismo equipo arranca en $3.250.000, llegando hasta los $3.400.000. La diferencia bruta a favor de comprar afuera es de $1.269.100.
S26 Ultra (12GB/256GB): En el país vecino cuesta US$ 1.240 ($1.760.800). A nivel local, arranca desde los $2.720.000.
S26+ (12GB/512GB): En Paraguay su valor es de US$ 1.180 ($1.675.600). En territorio argentino se ofrece a partir de $2.625.000. Aquí hay un ahorro inicial de $949.400.
S26 Base (12GB/512GB): En las tiendas de Ciudad del Este se vende a US$ 980 ($1.391.600). Su equivalente en la tienda digital argentina está en $2.250.000. El ahorro es de $858.400.
El costo del "Tour de Compras": vuelo, hotel y traslados
Para saber si el viaje rinde, es necesario sumar todos los costos logísticos. Un paquete turístico básico para el fin de semana largo, que incluye los pasajes aéreos desde Buenos Aires hacia Puerto Iguazú y el alojamiento en un hotel 3 estrellas con desayuno, tiene un valor de $762.127.
A ese número hay que sumarle el cruce hacia Ciudad del Este. Hoy en día, las opciones de traslado desde la ciudad misionera hacia Paraguay son variadas:
Transporte público (colectivos internacionales): El boleto cuesta alrededor de $8.000 por tramo, sumando unos $16.000 ida y vuelta.
Transfers privados o tours de compras: Contratar un servicio de traslado privado ida y vuelta con espera en los centros comerciales cuesta entre $36.000 y $70.000.
Tomando como referencia el paquete de aéreo, hotel y traslado ida y vuelta en transporte público, el costo logístico total del viaje se ubica en los $778.127.
El veredicto: ¿Viajar a Paraguay o comprar acá?
Si el objetivo es adquirir el modelo más costoso (el S26 Ultra de 512GB), el ahorro supera ampliamente los gastos del viaje. El excedente de $1.269.100 entre los precios de ambos países alcanza para pagar por completo los $778.127 del fin de semana en Misiones y todavía sobran $490.973 limpios en el bolsillo.
La ecuación sigue siendo un éxito para las demás variantes. Comprando el modelo intermedio (S26+ de 512GB), el turista se paga el viaje solo y le quedan más de $170.000 a favor. Incluso si se opta por la versión de entrada (S26 Base de 512GB), la brecha de precios permite costear por completo los vuelos, el alojamiento y el cruce a Paraguay, regresando a casa con un saldo extra de $80.000.
En conclusión, la escapada de fin de semana no solo amortiza los costos de logística de principio a fin, sino que otorga unas minivacaciones gratuitas para quienes disponen del capital en efectivo para comprar el dispositivo al contado.
