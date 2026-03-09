S26 Tour: ¿conviene viajar a Paraguay el finde largo para comprar el nuevo celular tope de gama?

A ese número hay que sumarle el cruce hacia Ciudad del Este. Hoy en día, las opciones de traslado desde la ciudad misionera hacia Paraguay son variadas:

Transporte público (colectivos internacionales): El boleto cuesta alrededor de $8.000 por tramo, sumando unos $16.000 ida y vuelta.

Transfers privados o tours de compras: Contratar un servicio de traslado privado ida y vuelta con espera en los centros comerciales cuesta entre $36.000 y $70.000.

Tomando como referencia el paquete de aéreo, hotel y traslado ida y vuelta en transporte público, el costo logístico total del viaje se ubica en los $778.127.

El veredicto: ¿Viajar a Paraguay o comprar acá?

Si el objetivo es adquirir el modelo más costoso (el S26 Ultra de 512GB), el ahorro supera ampliamente los gastos del viaje. El excedente de $1.269.100 entre los precios de ambos países alcanza para pagar por completo los $778.127 del fin de semana en Misiones y todavía sobran $490.973 limpios en el bolsillo.

La ecuación sigue siendo un éxito para las demás variantes. Comprando el modelo intermedio (S26+ de 512GB), el turista se paga el viaje solo y le quedan más de $170.000 a favor. Incluso si se opta por la versión de entrada (S26 Base de 512GB), la brecha de precios permite costear por completo los vuelos, el alojamiento y el cruce a Paraguay, regresando a casa con un saldo extra de $80.000.

En conclusión, la escapada de fin de semana no solo amortiza los costos de logística de principio a fin, sino que otorga unas minivacaciones gratuitas para quienes disponen del capital en efectivo para comprar el dispositivo al contado.