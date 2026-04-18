Cómo comprar un iPhone financiado en cuotas y con descuentos

iPhone 16 de 128 GB

El iPhone 16 se posiciona como el modelo más equilibrado de la línea, con chip A18 y 8 GB de RAM, lo que asegura compatibilidad con Apple Intelligence y un rendimiento fluido en el uso diario.

Su pantalla OLED de 6.1” incorpora Isla Dinámica, alto brillo en exteriores y un diseño de aluminio con nuevos controles físicos como el Botón de Acción y un control táctil para la cámara.

En fotografía, suma un sistema dual con cámara principal de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP. Con 128 GB de almacenamiento, está pensado para usuarios activos, aunque requiere gestión del espacio o uso de nube para optimizar la memoria.

iPhone 17 de 256 GB

El iPhone 17, lanzado en 2025, eleva la gama de entrada con un enfoque más potente y moderno. Incorpora el chip A19 de 3 nm, optimizado para inteligencia artificial y mayor seguridad, junto con una pantalla LTPO Super Retina XDR de 6.3” con ProMotion de 120 Hz y alto nivel de brillo para mejor visibilidad en exteriores.

En el apartado fotográfico, integra un sistema dual de 48 MP y una cámara frontal de 18 MP mejorada. Además, su almacenamiento parte desde 256 GB, adaptándose a un uso más exigente.

iPhone Air de 256 GB

El iPhone Air destaca por su diseño ultradelgado y liviano, con solo 5,6 mm de grosor y 165 g, construido en titanio y protegido con Ceramic Shield 2. Su pantalla OLED de 6,5” con ProMotion de 120 Hz ofrece una experiencia fluida en un formato muy liviano.

Integra el chip A19 Pro junto con 12 GB de RAM y conectividad avanzada con módem C1X y eSIM. Su cámara trasera de 48 MP prioriza calidad en lugar de variedad de lentes, mientras que sus 256 GB de almacenamiento lo hacen ideal para usuarios que buscan rendimiento, portabilidad y enfoque profesional.

iPhone 17 Pro de 512 GB

El iPhone 17 Pro es el modelo más avanzado y premium de la marca, con un chasis de aluminio pensado para mejorar la refrigeración y soportar el alto rendimiento del chip A19 Pro.

Incorpora un sistema de enfriamiento por cámara de vapor, optimizado para tareas exigentes como edición de video o gaming, junto con una pantalla OLED de 6,3” con ProMotion y gran fidelidad de color.

Incluye 12 GB de RAM y funciones avanzadas de Apple Intelligence, además de un sistema de triple cámara de 48 MP con teleobjetivo de largo alcance para mayor zoom óptico. Su almacenamiento de 512 GB está orientado a uso profesional intensivo, permitiendo grabación en alta calidad y manejo de grandes volúmenes de archivos.