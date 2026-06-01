Friedrich Nietzsche, escritor: "La gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere..."

Además, el autor desarrolló una concepción particular de la verdad. Lejos de entenderla como algo absoluto e inmutable, sostenía que todo conocimiento está condicionado por la experiencia, el lenguaje y la perspectiva de cada individuo. Esta postura, conocida como perspectivismo, plantea que la manera de interpretar el mundo siempre depende del punto de vista desde el cual se observa.

Por esa razón, Nietzsche veía con escepticismo las creencias aceptadas de manera automática. Según su pensamiento, muchas personas prefieren conservar determinadas ilusiones antes que enfrentarse a realidades que podrían obligarlas a revisar sus valores, sus ideas o incluso su forma de entender la existencia. Más de cien años después, sus reflexiones siguen siendo una referencia central dentro de la filosofía moderna y continúan alimentando debates sobre la relación entre la verdad, las creencias y la naturaleza humana.