En dónde encontrar los descuentos de hasta 60%: los detalles de las promociones

Otra de las promociones importantes aparece durante los jueves. Los clientes que utilicen la Cuenta Digital Carrefour o la tarjeta propia del supermercado pueden acceder a beneficios adicionales en compras online.

La cadena también mantiene diferentes descuentos semanales en productos de almacén y otras categorías esenciales, permitiendo organizar mejor las compras del mes.

Cómo comprar en Coto con los mejores descuentos del mes

Coto también cuenta con varias alternativas de ahorro para sus clientes. Entre las promociones más importantes aparecen rebajas en productos de hogar, bazar y artículos seleccionados.

La cadena ofrece descuentos que pueden alcanzar el 50% en vajilla, vasos y otros elementos, además de beneficios en diferentes sectores del supermercado.

Uno de los puntos más atractivos está relacionado con las alianzas bancarias y métodos de pago digitales, que permiten conseguir mayores porcentajes de ahorro.

Entre las opciones disponibles aparecen descuentos para usuarios que pagan con determinadas tarjetas y modalidades habilitadas por la cadena.

Además, para quienes buscan comprar productos de mayor valor, Coto mantiene alternativas de financiación con hasta 24 cuotas sin interés en electrodomésticos seleccionados.

Estas promociones se suman a las estrategias de ahorro que ofrecen otros supermercados, con el objetivo de atraer consumidores y facilitar compras más accesibles durante el mes.