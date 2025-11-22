Cómo es el ejercicio japonés para aliviar los dolores de espalda

Embed - REDUCE CINTURA y ELIMINA el DOLOR DE ESPALDA en 5 MINUTOS - MÉTODO JAPONÉS FUKUTSUDZI

Los beneficios de esta práctica

Aunque a primera vista parezca un método demasiado básico, el sistema Fukutsudzi tiene efectos que van mucho más allá del alivio rápido. Lo más destacado es cómo mejora la postura: estira la columna, corrige pequeñas desalineaciones y trabaja sobre la pelvis, una zona clave que suele quedar olvidada.

De yapa, activa el core y ayuda a mantener el abdomen más firme sin necesidad de rutinas eternas.

Para quienes teletrabajan o viven pegados a una silla, este ejercicio debería ser un mini ritual diario, casi un botón de reset que en cinco minutos cambia la sensación del cuerpo. Eso sí, funciona mejor si se hace bien.

La toalla tiene que estar súper firme para que el apoyo sea estable; nunca tiene que doler, solo sentirse como un estiramiento moderado; y al terminar conviene levantarse despacio para evitar mareos o tensiones repentinas. Un gesto simple que puede marcar la diferencia.