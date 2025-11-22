Cómo es el ejercicio japonés para aliviar los dolores de espalda
Un método japonés gana fama en truco casero: con una toalla y cinco minutos, ayuda a soltar el dolor lumbar y complementa ejercicios que alivian el lumbago.
Entre las horas frente a la compu, las posturas incómodas y el estrés que se acumula, la espalda termina reclamando atención. Y acá aparece una alternativa que viene ganando terreno en truco casero: el método japonés de Fukutsudzi. Pablo Ontiveros, instructor de yoga, destaca su impacto y asegura que no imaginaba que una simple toalla pudiera generar un cambio tan marcado.
De acuerdo con Infoespalda, esta técnica creada por el médico japonés Toshiki Fukutsudzi no solo reduce el dolor lumbar, también mejora la postura y contribuye a fortalecer el abdomen. Lo mejor es que requiere apenas cinco minutos al día y un único elemento: una toalla común.
El ejercicio japonés para terminar con el dolor de espalda
El método es súper simple, aunque conviene prestar atención a cada paso para que funcione bien. Lo primero es armar la toalla: hay que enrollarla con fuerza hasta lograr un cilindro firme, que será el soporte central del ejercicio.
Cuando esté lista, se coloca sobre una esterilla o directamente en el piso y, desde ahí, hay que recostarse boca arriba. La toalla debe quedar debajo de la zona lumbar, alineada con el ombligo para que el cuerpo se distribuya de manera pareja. Las piernas van estiradas, con los dedos gordos apenas tocándose, mientras que los brazos se extienden por encima de la cabeza, palmas hacia abajo y meñiques rozándose.
Al comienzo puede resultar un poco intenso sostener la postura durante los cinco minutos recomendados, por lo que conviene empezar con un minuto e ir subiendo. Según Ontiveros, la sensación es inmediata: un estiramiento profundo que da la impresión de acomodar todo por dentro.
Los beneficios de esta práctica
Aunque a primera vista parezca un método demasiado básico, el sistema Fukutsudzi tiene efectos que van mucho más allá del alivio rápido. Lo más destacado es cómo mejora la postura: estira la columna, corrige pequeñas desalineaciones y trabaja sobre la pelvis, una zona clave que suele quedar olvidada.
De yapa, activa el core y ayuda a mantener el abdomen más firme sin necesidad de rutinas eternas.
Para quienes teletrabajan o viven pegados a una silla, este ejercicio debería ser un mini ritual diario, casi un botón de reset que en cinco minutos cambia la sensación del cuerpo. Eso sí, funciona mejor si se hace bien.
La toalla tiene que estar súper firme para que el apoyo sea estable; nunca tiene que doler, solo sentirse como un estiramiento moderado; y al terminar conviene levantarse despacio para evitar mareos o tensiones repentinas. Un gesto simple que puede marcar la diferencia.
