Desconectá en Brasil: el pueblo con un hermoso mar pero que es poco conocido
Alejado del bullicio y las zonas más concurridas, este destino en Brasil es ideal para unas vacaciones tranquilas.
Entre los destinos más buscados del mundo por su naturaleza increíble, Brasil siempre aparece entre los favoritos. Su territorio enorme no solo presume playas famosas, también suma ciudades históricas, cultura vibrante y rincones poco conocidos que son un sueño en vacaciones para quienes buscan tranquilidad total.
En ese mapa gigante aparece São Miguel dos Milagres, un pueblito pesquero que parece detenido en el tiempo. Sus aguas transparentes y su calma absoluta lo vuelven un verdadero refugio para cortar con el ruido y conectar con un paisaje que parece editado en HD.
Rodeado de bosques de cocoteros, este rincón del nordeste invita a recorrer sus cinco playas, cada una con su propio encanto, todas igual de serenas. La gastronomía local suma otro plus, con platos frescos y sabores típicos que elevan la experiencia. Y para quienes prefieren moverse un poco más, hay paseos en lancha, piscinas naturales y snorkel entre peces de colores.
Un destino ideal para quienes quieren en vacaciones un mix de relax, naturaleza y ese clima cálido que solo Brasil sabe ofrecer.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
Este pueblo del nordeste brasileño ofrece varias propuestas para disfrutar al máximo según la playa que se visite. Son cinco en total y cada una tiene su propia onda, aunque en algunos momentos la marea alta puede complicar un poco el acceso.
- Praia do Marceneiro: elegida por quienes buscan desconectar y relajarse en un entorno casi virgen. Es la más desértica y cuenta con dos posadas muy recomendadas.
- Praia do Riacho: ideal para familias, gracias a sus piscinas naturales que se forman con la marea baja. También hay paseos en kayak para recorrer la costa con calma.
- Praia do Toque y Porto da Rua: son las más populares y donde está el pequeño centro del pueblo. Con la marea baja aparecen piscinas naturales perfectas para probar stand-up paddle.
- Patacho: considerada la playa más linda del municipio. Sus aguas cálidas y transparentes crean el escenario perfecto para hacer snorkel y observar la vida marina de cerca.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
São Miguel dos Milagres, en la costa norte de Alagoas, es un pequeño pueblo de pescadores que funciona como un oasis de calma dentro de un estado súper turístico. Está a solo 36 kilómetros de Maragogi y a 106 de Maceió, lo que lo convierte en una escapada accesible y muy tranquila.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Para llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió hay que tomar la AL-105, luego la AL-435 y finalmente la AL-101. Son unos 100 kilómetros, cerca de dos horas de viaje en auto.
