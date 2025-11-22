Desconectá en Brasil: el pueblo con un hermoso mar pero que es poco conocido

Praia do Marceneiro : elegida por quienes buscan desconectar y relajarse en un entorno casi virgen. Es la más desértica y cuenta con dos posadas muy recomendadas.

Dónde queda São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres, en la costa norte de Alagoas, es un pequeño pueblo de pescadores que funciona como un oasis de calma dentro de un estado súper turístico. Está a solo 36 kilómetros de Maragogi y a 106 de Maceió, lo que lo convierte en una escapada accesible y muy tranquila.

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

Para llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió hay que tomar la AL-105, luego la AL-435 y finalmente la AL-101. Son unos 100 kilómetros, cerca de dos horas de viaje en auto.