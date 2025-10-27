El truco para evitar que el queso y los fiambres se sequen después de abrirlos

El truco casero para conservar queso y fiambres

La técnica sugerida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consiste en envolver primero los alimentos en papel de horno, encerado o para quesos, que permite que respiren y previene que se resequen. Después, se colocan dentro de un recipiente hermético, preferentemente de vidrio o acero, agregando una hoja de papel de cocina seca para absorber el exceso de humedad.