Los dos pueblos rurales de Buenos Aires para conocer un fin de semana y comer rico.

Qué se puede hacer en Villa Ruiz y dónde queda

Villa Ruiz es un pueblo del Partido de San Andrés de Giles ubicado a 23 km de la ciudad cabecera del partido y a 80 km de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo hace un sitio ideal para conocer durante una visita de fin de semana.

En Villa Ruiz, un encantador pueblo del Partido de San Andrés de Giles, hay una variedad de actividades para disfrutar durante el fin de semana. Algunas de las opciones más destacadas incluyen:

Visitar la Estación Ferroviaria y el Museo:

Explorar la histórica Estación Ferroviaria de Villa Ruiz, inaugurada en 1889, y conocer el pintoresco Museo de la Estación de Ferrocarril, que ofrece una mirada al pasado ferroviario de la región.

Explorar la Capilla Nuestra Señora de Asunción:

Adentrarse en la Capilla Nuestra Señora de Asunción, que alberga imágenes de santos como Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Luján y el Sagrado Corazón.

Disfrutar del Arroyo de la Cruz:

Tomar mate a la vera del Arroyo de la Cruz, aprovechando la vista y el entorno natural. Es un lugar perfecto para relajarse, tomar sol, realizar un picnic o dar un paseo en familia.

Visitar el Almacén de Félix Lapegue:

Conocer el Almacén de Félix Lapegue, una construcción que data del principio del siglo XX y que aún funciona, ofreciendo una experiencia que transporta en el tiempo.

Degustar la Gastronomía Local:

Explorar los restaurantes locales y disfrutar de los deliciosos platos tradicionales del campo, como locro, asado, empanadas y pan casero.