Cómo impacta el amor en cada signo del zodíaco la Luna en Tauro

Disfrutan de la seguridad y el compromiso. Es un excelente momento para hablar de convivencia, formalizar relaciones o consolidar lo que ya está construido.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): se activa su sensibilidad y entrega emocional.

Habrá más gestos románticos, confesiones sinceras y un clima propicio para encuentros íntimos cargados de ternura.

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario):

Deberán encontrar el equilibrio entre libertad y compromiso. La Luna en Tauro les pide claridad y madurez para hablar de sentimientos y fortalecer vínculos.

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario):

Vivirán una pasión intensa, pero tendrán que manejar los celos y la impulsividad. Si logran controlar la energía, el romance será explosivo y muy positivo.