Los cinco peores signos del zodíaco para tener una amistad

Aries: su fuerte deseo de protagonismo y su impulsividad pueden chocar con la amistad. Tienden a priorizarse a sí mismos, actuar sin pensar y romper vínculos de forma repentina. La astrología resalta que deben aprender a cuidar la paciencia en sus relaciones.

Escorpio: conocidos por su intensidad, también pueden usar la información sensible como forma de control. Guardan rencores y se alejan sin dar explicaciones, lo que genera sensación de manipulación en sus amistades más cercanas.

Sagitario: amantes de la libertad, suelen evitar compromisos. Su espíritu aventurero los lleva a desaparecer cuando más se los necesita, incumplir promesas y poner la experiencia personal por encima de la responsabilidad afectiva.

Acuario: su independencia extrema muchas veces se interpreta como frialdad. Les cuesta comprometerse con lealtad absoluta y su desapego emocional puede lastimar a quienes esperan un lazo más cercano y empático.