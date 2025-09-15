Quiénes son los 5 mejores futbolistas de la historia, según la inteligencia artificial

Considerado uno de los mediocampistas más talentosos de la historia. Fue clave en la conquista de la Copa del Mundo 1998 y la Euro 2000 con Francia, además de brillar en la Juventus y el Real Madrid. Su estilo elegante y decisivo lo mantiene en la élite de todos los tiempos.

4. Johan Cruyff

image

El holandés cambió la forma de entender el fútbol con el concepto de “fútbol total”. Como jugador fue un innovador y como entrenador dejó un legado imborrable en el Barcelona. Su influencia en el deporte trasciende generaciones.

3. Diego Maradona

image

Dueño de un talento incomparable, marcó la historia con el título mundial de México 1986, donde anotó el “Gol del Siglo” y la “Mano de Dios”. En Italia llevó al Napoli a conquistar títulos impensados, convirtiéndose en un ídolo eterno.

2. Pelé

image

El brasileño es el único en ganar tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970). Con más de mil goles en su carrera, fue un adelantado a su época. Su impacto global lo convirtió en el primer gran ícono del fútbol moderno.

1. Lionel Messi

image

Para la IA, el rosarino es el futbolista más completo de la historia. Ganó 8 Balones de Oro, 4 Champions League y lideró a Argentina al título en el Mundial de Qatar 2022. Con más de 800 goles y 350 asistencias, dominó el fútbol por casi dos décadas, cerrando el debate con su legado único.