Quiénes son los 5 mejores futbolistas de la historia, según la inteligencia artificial
La lA se metió en un debate eterno: quiénes son los mejores jugadores de la historia del fútbol. El ranking sorprende por el orden y confirma a Lionel Messi.
Hablar de los mejores futbolistas de todos los tiempos siempre despierta discusiones apasionadas. Cada hincha tiene su propia lista y, a menudo, los criterios para elegir varían entre títulos, impacto en el juego o talento individual. Sin embargo, la inteligencia artificial analizó estadísticas, logros y huella en el deporte para presentar un ranking definitivo.
El fútbol ha regalado figuras inolvidables que marcaron épocas y transformaron este deporte en un fenómeno global. Desde los pioneros hasta los íconos actuales, todos dejaron una marca imposible de borrar. Aun así, solo algunos pocos alcanzaron el estatus de leyendas, manteniendo su nombre vigente más allá del paso de las generaciones.
El listado que elaboró la IA coloca a cinco cracks que, por distintos motivos, se convirtieron en referencia obligada. Entre ellos están campeones del mundo, ídolos de clubes históricos y protagonistas de gestas que quedaron grabadas en la memoria colectiva.
El ranking de la IA de los mejores futbolistas
5. Zinedine Zidane
Considerado uno de los mediocampistas más talentosos de la historia. Fue clave en la conquista de la Copa del Mundo 1998 y la Euro 2000 con Francia, además de brillar en la Juventus y el Real Madrid. Su estilo elegante y decisivo lo mantiene en la élite de todos los tiempos.
4. Johan Cruyff
El holandés cambió la forma de entender el fútbol con el concepto de “fútbol total”. Como jugador fue un innovador y como entrenador dejó un legado imborrable en el Barcelona. Su influencia en el deporte trasciende generaciones.
3. Diego Maradona
Dueño de un talento incomparable, marcó la historia con el título mundial de México 1986, donde anotó el “Gol del Siglo” y la “Mano de Dios”. En Italia llevó al Napoli a conquistar títulos impensados, convirtiéndose en un ídolo eterno.
2. Pelé
El brasileño es el único en ganar tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970). Con más de mil goles en su carrera, fue un adelantado a su época. Su impacto global lo convirtió en el primer gran ícono del fútbol moderno.
1. Lionel Messi
Para la IA, el rosarino es el futbolista más completo de la historia. Ganó 8 Balones de Oro, 4 Champions League y lideró a Argentina al título en el Mundial de Qatar 2022. Con más de 800 goles y 350 asistencias, dominó el fútbol por casi dos décadas, cerrando el debate con su legado único.
