Turismo en Uruguay: el pueblo costero casi sin gente, accesible y es ideal para el calor
Este rincón de Uruguay gana protagonismo en el turismo por sus playas, tranquilidad y paisajes naturales. Además, ofrece precios accesibles para viajeros.
Entre los destinos más elegidos para hacer turismo en Uruguay, existe un pueblo costero que se destaca por ofrecer descanso, paisajes naturales y alternativas económicas para quienes buscan unas vacaciones sin grandes gastos.
Lejos del ritmo acelerado de los centros turísticos más concurridos, este lugar combina playas tranquilas, espacios verdes y un ambiente ideal para desconectarse durante el verano.
Ubicado en el departamento de Maldonado, Piriápolis es uno de los balnearios históricos de la costa uruguaya y con el tiempo se consolidó como una opción preferida por familias, jubilados y visitantes que buscan una experiencia más relajada. Su combinación de mar, cerros y patrimonio histórico le otorga una identidad propia y lo convierte en uno de los destinos más atractivos para quienes recorren la costa de Uruguay.
Además de su belleza natural, Piriápolis ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento, gastronomía y actividades al aire libre con propuestas para distintos presupuestos. Esta característica lo transforma en una alternativa ideal tanto para una escapada corta como para quienes planean pasar varios días disfrutando del turismo en Uruguay con tranquilidad y sin el movimiento de los destinos masivos.
Qué se puede hacer en Piriápolis
Piriápolis es uno de los balnearios más reconocidos de la costa de Uruguay, destacado por sus paisajes, su historia y la variedad de espacios naturales que lo rodean. Creado hacia finales del siglo XIX por Francisco Piria, el destino conserva una arquitectura y una identidad propia que lo diferencian de otros puntos turísticos del país. Su estilo particular y su ambiente tranquilo lo convierten en una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de unas vacaciones relajadas.
Entre los lugares más destacados del destino se encuentra el Cerro San Antonio, un mirador emblemático que ofrece una impresionante vista panorámica de la costa desde sus 137 metros de altura.
Para llegar a la cima, los visitantes pueden optar por subir caminando, en auto o utilizando las tradicionales aerosillas. Otro atractivo importante es el Cerro Pan de Azúcar, donde funciona una Reserva de Flora y Fauna Autóctona dedicada al cuidado y recuperación de distintas especies de animales.
Las playas de Piriápolis y su entorno rodeado de naturaleza hacen que el lugar sea una de las opciones preferidas para familias, jubilados y viajeros que buscan alejarse del turismo masivo. Con una propuesta basada en el descanso, los paseos al aire libre y el contacto con el paisaje, este destino se posiciona como una de las alternativas más atractivas para hacer turismo en Uruguay.
Dónde queda Piriápolis
Piriápolis se encuentra en el departamento de Maldonado, sobre la costa sur de Uruguay, entre Montevideo y Punta del Este. Este balneario está ubicado frente al Río de la Plata y se destaca por su combinación de playas, cerros y naturaleza, que lo convierten en uno de los destinos más elegidos para hacer turismo en Uruguay.
Su ubicación estratégica permite recorrer otros atractivos cercanos de la región y disfrutar de una escapada con paisajes únicos.
Cómo llegar a Piriápolis
Llegar a Piriápolis es sencillo desde los principales puntos del país, tanto en auto como en transporte público. Desde Montevideo, el trayecto se realiza por la Ruta Interbalnearia y demanda aproximadamente una hora y media de viaje, mientras que desde Punta del Este el recorrido es mucho más corto.
También existen servicios de ómnibus que conectan el balneario con distintas ciudades uruguayas, facilitando el acceso a quienes buscan disfrutar del turismo en Uruguay.
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