Turismo en Uruguay: el pueblo costero casi sin gente, accesible y es ideal para el calor

Entre los lugares más destacados del destino se encuentra el Cerro San Antonio, un mirador emblemático que ofrece una impresionante vista panorámica de la costa desde sus 137 metros de altura.

Para llegar a la cima, los visitantes pueden optar por subir caminando, en auto o utilizando las tradicionales aerosillas. Otro atractivo importante es el Cerro Pan de Azúcar, donde funciona una Reserva de Flora y Fauna Autóctona dedicada al cuidado y recuperación de distintas especies de animales.

Las playas de Piriápolis y su entorno rodeado de naturaleza hacen que el lugar sea una de las opciones preferidas para familias, jubilados y viajeros que buscan alejarse del turismo masivo. Con una propuesta basada en el descanso, los paseos al aire libre y el contacto con el paisaje, este destino se posiciona como una de las alternativas más atractivas para hacer turismo en Uruguay.

Dónde queda Piriápolis

Piriápolis se encuentra en el departamento de Maldonado, sobre la costa sur de Uruguay, entre Montevideo y Punta del Este. Este balneario está ubicado frente al Río de la Plata y se destaca por su combinación de playas, cerros y naturaleza, que lo convierten en uno de los destinos más elegidos para hacer turismo en Uruguay.

Su ubicación estratégica permite recorrer otros atractivos cercanos de la región y disfrutar de una escapada con paisajes únicos.

Cómo llegar a Piriápolis

Llegar a Piriápolis es sencillo desde los principales puntos del país, tanto en auto como en transporte público. Desde Montevideo, el trayecto se realiza por la Ruta Interbalnearia y demanda aproximadamente una hora y media de viaje, mientras que desde Punta del Este el recorrido es mucho más corto.

También existen servicios de ómnibus que conectan el balneario con distintas ciudades uruguayas, facilitando el acceso a quienes buscan disfrutar del turismo en Uruguay.