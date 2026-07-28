Crisis de consumo en los supermercados: se compra más electrónica pero menos bebidas, comidas y lácteos
Las ventas en supermercados registraron una nueva caída. Mientras se disparó la compra de electrónica, la crisis de consumo golpea a lácteos y bebidas.
La crisis de consumo en los grandes supermercados de todo el país volvió a mostrar señales de debilidad durante mayo. Las estadísticas oficiales reflejaron una marcada retracción interanual, impulsada fuertemente por el retroceso de la gran mayoría de los rubros básicos de alimentación relevados por el INDEC.
La caída en Supermercados y el salto de la electrónica
De acuerdo con los datos de la Encuesta de Supermercados, las ventas a nivel nacional alcanzaron los $2,50 billones durante el mes de mayo, lo que representó una caída real del 0,7% interanual. Esto significó la quinta baja consecutiva en esa comparación, aunque la medición mensual desestacionalizada logró mostrar una leve recuperación frente a abril con un avance del 0,9%.
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Al analizar los 11 rubros que integran el relevamiento elaborado por Politikon Chaco en base al INDEC, 8 presentaron variaciones negativas. Las mayores caídas se concentraron en sectores de primera necesidad: Bebidas sufrió un durísimo retroceso del 11,3%, mientras que los Lácteos registraron una baja del 5,4%. La crisis se extendió también hacia la Verdulería (-4,1%), los artículos de Limpieza (-3,7%), Panadería (-3,6%), Almacén (-3,2%), Indumentaria (-2,7%) y Rotisería (-1,6%).
En claro contraste con la merma en alimentos básicos, los consumidores aprovecharon para adquirir otros bienes. El rubro de Electrónicos registró un impactante crecimiento del 17,6% interanual, siendo el segmento de mayor aumento, seguido de lejos por las Carnes (+10,9%) y la categoría Otros (+10,5%).
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