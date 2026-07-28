Crisis de consumo en los supermercados: se compra más electrónica pero menos bebidas, comidas y lácteos

La caída en Supermercados y el salto de la electrónica

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Supermercados, las ventas a nivel nacional alcanzaron los $2,50 billones durante el mes de mayo, lo que representó una caída real del 0,7% interanual. Esto significó la quinta baja consecutiva en esa comparación, aunque la medición mensual desestacionalizada logró mostrar una leve recuperación frente a abril con un avance del 0,9%.