A qué hora empieza el paro nacional este lunes 3 de agosto: el alcance

El Gobierno de Javier Milei inicia una semana signada por los reclamos

El conflicto educativo representará apenas el pistoletazo de salida para una agenda sindical sumamente agitada. Para los días sucesivos se esperan distintas movilizaciones impulsadas por gremios estatales y agrupaciones sociales, que replicarán las protestas en rechazo a las medidas económicas del Gobierno.

Las consignas de las marchas incluirán la recomposición de salarios y jubilaciones, la defensa del empleo público y demandas específicas por el financiamiento de áreas tan sensibles como Salud y Educación, anticipando un agosto de fuerte pulso en las calles.