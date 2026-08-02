A qué hora empieza el paro nacional este lunes 3 de agosto: el alcance
Con el nuevo paro nacional de 24 horas, el gobierno de Javier Milei inicia una semana caliente marcada por protestas gremiales y estatales.
El gobierno de Javier Milei iniciará la primera semana de agosto atravesada por un fuerte clima de conflictividad social. Un paro nacional docente, sumad0 a movilizaciones de gremios estatales y organizaciones sociales, vuelve a poner al límite la relación entre la Casa Rosada, los sindicatos y los sectores del trabajo en rechazo al rumbo de la política económica.
La primera gran prueba de fuego tendrá lugar este lunes 3 de agosto, fecha en la que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lleva adelante un paro nacional de 24 horas.
La medida de fuerza impactará de lleno en el mapa federal, ya que coincidirá directamente con el regreso a las aulas tras el receso invernal en varias provincias del país. La huelga inicará desde las primeras horas de la jornada, justo en la vuelta a las clases; y se extenderá tanto para turnos mañana como tarde.
Cómo será el paro nacional docente de este lunes
El eje del reclamo docente se centra en tres demandas históricas y financieras que el sindicato exige resolver de manera urgente:
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La convocatoria formal a la paritaria nacional docente.
La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por la administración libertaria.
Un incremento sustancial en el presupuesto e inversión destinada a la educación pública.
Frente al cese de actividades, la reacción del Poder Ejecutivo no tardó en llegar. Desde el Ministerio de Capital Humano anticiparon que pondrán en marcha estrictos controles para garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos educativos, velando por que se cumplan las prestaciones mínimas y el derecho de los alumnos a tener clases.
El Gobierno de Javier Milei inicia una semana signada por los reclamos
El conflicto educativo representará apenas el pistoletazo de salida para una agenda sindical sumamente agitada. Para los días sucesivos se esperan distintas movilizaciones impulsadas por gremios estatales y agrupaciones sociales, que replicarán las protestas en rechazo a las medidas económicas del Gobierno.
Las consignas de las marchas incluirán la recomposición de salarios y jubilaciones, la defensa del empleo público y demandas específicas por el financiamiento de áreas tan sensibles como Salud y Educación, anticipando un agosto de fuerte pulso en las calles.
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