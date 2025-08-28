Cómo se verá el Microcentro porteño en 100 años, según la inteligencia artificial
La inteligencia artificial proyectó cómo se transformará el corazón financiero de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2125.
Una recreación de Inteligencia Artificial proyecta cómo el microcentro de Buenos Aires podría transformarse en 100 años, convirtiendo los rascacielos de hormigón en un distrito verde, peatonal y tecnológico, mientras que el Obelisco mantendría su estructura pero cumpliría nuevas funciones en un entorno totalmente renovado.
La simulación muestra un centro urbano donde la naturaleza y la tecnología conviven en perfecta armonía. Las calles, antes congestionadas y contaminadas, se transformarían en espacios peatonales, con terrazas públicas, transporte sostenible y sistemas de energía renovable, ofreciendo una visión del futuro donde la innovación y el bienestar urbano van de la mano.
La inteligencia artificial reveló cómo se verá el Microcentro porteño en 100 años
La Inteligencia Artificial proyectó un microcentro porteño donde edificios históricos como el Cabildo y el Teatro Colón se conservarían, pero adaptados con mejoras sostenibles en sus estructuras. Las actuales fachadas de vidrio espejado serían reemplazadas por jardines verticales y enredaderas comestibles, mientras que los balcones se transformarían en huertas comunitarias. Los techos contarían con paneles fotovoltaicos retráctiles, generando energía limpia y proporcionando sombra a los peatones.
El transporte urbano también viviría una transformación radical. Los autos particulares desaparecerían de la superficie, reemplazados por tranvías eléctricos, bicicletas y vehículos autónomos de bajo impacto. El subte se modernizaría con trenes sin conductor circulando cada minuto y medio. En la zona del Bajo, un sistema de humedales urbanos conectaría el microcentro con el Río de la Plata, creando un parque inundable que protegería la ciudad de las sudestadas y serviría como espacio recreativo.
La vida diaria en este microcentro futurista sería completamente distinta. Cafés-laboratorio, ferias gastronómicas y espectáculos callejeros animarían las calles a cualquier hora, eliminando la sensación de “ciudad fantasma” que caracteriza al centro porteño fuera del horario laboral. El Obelisco se transformaría en una torre sensorial, monitoreando la calidad del aire y proyectando información ambiental en tiempo real.
Según la recreación de la IA, esta transformación sería el resultado de décadas de políticas públicas sostenibles, avances tecnológicos y participación ciudadana. El microcentro del futuro funcionaría como un laboratorio de ciudad inteligente, donde el verde urbano y la innovación tecnológica se combinarían para crear un espacio más habitable y resiliente.
