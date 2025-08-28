 Cómo se verá el Microcentro porteño en 100 años, según la inteligencia artificial

La vida diaria en este microcentro futurista sería completamente distinta. Cafés-laboratorio, ferias gastronómicas y espectáculos callejeros animarían las calles a cualquier hora, eliminando la sensación de “ciudad fantasma” que caracteriza al centro porteño fuera del horario laboral. El Obelisco se transformaría en una torre sensorial, monitoreando la calidad del aire y proyectando información ambiental en tiempo real.

Según la recreación de la IA, esta transformación sería el resultado de décadas de políticas públicas sostenibles, avances tecnológicos y participación ciudadana. El microcentro del futuro funcionaría como un laboratorio de ciudad inteligente, donde el verde urbano y la innovación tecnológica se combinarían para crear un espacio más habitable y resiliente.