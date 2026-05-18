La inteligencia artificial destacó las 5 películas argentinas más icónicas: cuáles son

Esperando la carroza (1985)

Lo que comenzó como una comedia negra terminó transformándose en uno de los mayores clásicos del cine argentino. Con actuaciones inolvidables de Antonio Gasalla, China Zorrilla y Luis Brandoni, la película retrata las tensiones familiares con un humor ácido que sigue vigente.

La IA destacó que esta producción trascendió el cine y pasó a formar parte de la cultura popular argentina gracias a frases y escenas que todavía hoy continúan utilizándose en redes sociales y conversaciones cotidianas.

Pizza, birra, faso (1998)

Considerada una de las películas que dio origen al llamado Nuevo Cine Argentino, esta producción de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro mostró una realidad social mucho más cruda y realista. La película retrata la vida de jóvenes marginales en la Buenos Aires de los años 90 y consiguió destacarse por su estilo auténtico y directo. Para la inteligencia artificial, esta producción cambió la manera de narrar historias en el cine argentino y abrió la puerta a una nueva generación de directores.

El secreto de sus ojos (2009)

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil, esta película ganó el Oscar y se convirtió en uno de los mayores éxitos del cine nacional. La historia mezcla drama, thriller policial y romance en una trama que atrapó tanto al público argentino como al internacional. La IA remarcó que esta producción elevó todavía más el prestigio del cine argentino y dejó escenas históricas, como la famosa secuencia dentro del estadio de Huracán.

Relatos salvajes (2014)

La película de Damián Szifron se transformó rápidamente en un fenómeno mundial gracias a sus seis historias cargadas de tensión, humor negro y situaciones extremas.

Además de romper récords de taquilla, consiguió una nominación al Oscar y una enorme repercusión internacional.

Según la inteligencia artificial, Relatos salvajes marcó una era porque logró combinar calidad cinematográfica con un impacto masivo en el público.