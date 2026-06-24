Viral: un video hecho con IA anticipó cómo sería la abducción de Neymar en pleno Mundial 2026

Video Abduccion Brasil IA

Videntes y Anunnaki

La recreación se suma a la catarata de especulaciones surgidas alrededor del encuentro entre Brasil y Escocia, alimentadas inicialmente por las declaraciones de una vidente brasileña que aseguró haber tenido una visión relacionada con extrañas luces sobre un estadio durante la Copa del Mundo. El relato, de tono escatológico y casi profético, se viralizó rápidamente.

La historia adquirió todavía mayor notoriedad cuando numerosos usuarios comenzaron a vincular esas predicciones con escenas de la película The Tomorrow War. En una de las secuencias del film se produce una irrupción extraterrestre durante un partido vinculado con Brasil, una concomitancia que muchos calificaron como perturbadora y otros directamente como premonitoria.

La expansión de las herramientas de inteligencia artificial permitió además que decenas de creadores de contenido llevaran la teoría a un terreno audiovisual cada vez más verosímil. Videos hiperrealistas, montajes digitales y simulaciones de invasiones alienígenas comenzaron a multiplicarse, generando un fenómeno de naturaleza casi ubicua en las redes sociales.

Como si la trama no resultara ya lo suficientemente extravagante, algunos usuarios comenzaron a relacionar la supuesta abducción con las teorías sobre los Anunnaki, antiguas deidades de la Mesopotamia que determinadas corrientes esotéricas y ufológicas presentan como visitantes llegados desde otros mundos. La asociación, tan arcana como delirante, aportó un componente casi cosmogónico a una historia que combina Mundial, inteligencia artificial, profecías y extraterrestres.

Más allá del impacto que generan las imágenes, no existe ningún elemento fáctico que permita considerar estas teorías como acontecimientos reales. Tanto las predicciones, como las escenas cinematográficas, las referencias a los Anunnaki y las recreaciones digitales forman parte de un fenómeno viral que mezcla fútbol, ciencia ficción y cultura de internet.