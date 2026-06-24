La Corte bonaerense advirtió a jueces por el uso de la inteligencia artificial en el dictado de sentencias

El documento constituye una de las definiciones más contundentes adoptadas hasta el momento por un poder judicial argentino frente al avance de herramientas de inteligencia artificial generativa, cuyo uso se ha expandido en estudios jurídicos, organismos públicos y tribunales de distintos países.

La aclaración de la Corte bonaerense sobre el uso de la inteligencia artificial en el dictado de sentencias

La Corte aclaró que estas tecnologías podrán utilizarse como herramientas de apoyo, pero nunca para sustituir el criterio humano. En ese sentido, remarcó que el empleo de sistemas de IA “no exime de su plena responsabilidad al operador judicial” respecto del contenido, la validez y la legalidad de los actos en los que esas herramientas hayan intervenido.

Además, estableció que magistrados, funcionarios y agentes deberán ejercer “un control sustantivo, efectivo y documentado sobre los resultados producidos por dichos sistemas”.

El proyecto también pone el foco en la protección de datos personales. Según se establece, cualquier tratamiento de información mediante inteligencia artificial deberá ajustarse estrictamente a la Ley de Protección de Datos Personales, garantizando “la confidencialidad, integridad y seguridad de la información”.

Junto con la difusión del reglamento, la Suprema Corte abrió un proceso de consulta participativa que se extenderá desde el 24 de junio hasta el 7 de agosto. Durante ese período, magistrados, funcionarios, agentes judiciales, colegios profesionales, universidades y otros interesados podrán presentar observaciones y propuestas sobre el texto.

Asimismo, se dispuso la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, integrada por las secretarías de Planificación, Tecnología Informática y Servicios Jurisdiccionales de la Corte, que tendrá a su cargo la supervisión del proceso y la elaboración de un informe con los aportes recibidos.

Hasta tanto se apruebe una versión definitiva, la Corte aclaró que el reglamento tendrá carácter “orientador y no vinculante”.