Cómo tienen que hacer los jubilados para aprovechar hasta un 35% de descuento en supermercados

Lunes: Día ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro. Se puede pagar con Cuenta DNI mediante la opción NFC.

Martes: el mayorista Nini tiene un 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por persona y por martes.

Miércoles: Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, con una compra mínima de $15.000. En La Anónima también hay un 10% de ahorro, con un tope de $5.000 por persona.

Jueves: Coto tiene un 30% de descuento sin tope de reintegro al pagar con NFC desde la aplicación. ChangoMás ofrece un 20% de ahorro, también con NFC, sin tope ni mínimo de compra.