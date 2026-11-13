Promociones en compras diarias: la guía completa de beneficios en supermercados y cómo acceder al reintegro
La billetera digital del Banco Provincia tiene descuentos en distintas cadenas para quienes buscan renovar sus alacenas.
Cuenta DNI renovó sus promociones para noviembre de 2026 y ofrece descuentos de hasta 30% en distintos rubros. La billetera virtual del Banco Provincia mantiene beneficios para compras en ferias, comercios de cercanía, supermercados, gastronomía, farmacias, librerías y otros establecimientos adheridos.
Las condiciones cambian según el rubro: algunas promociones tienen descuentos durante toda la semana, mientras que otras se concentran en determinados días.
Qué supermercados tienen descuentos con Cuenta DNI
Los beneficios cambian según el día y el supermercado. Para organizar las compras y aprovechar las promociones, este es el cronograma semanal:
-
Lunes: Día ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro. Se puede pagar con Cuenta DNI mediante la opción NFC.
Martes: el mayorista Nini tiene un 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por persona y por martes.
Miércoles: Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, con una compra mínima de $15.000. En La Anónima también hay un 10% de ahorro, con un tope de $5.000 por persona.
Jueves: Coto tiene un 30% de descuento sin tope de reintegro al pagar con NFC desde la aplicación. ChangoMás ofrece un 20% de ahorro, también con NFC, sin tope ni mínimo de compra.
Viernes y sábados: Supercoop ofrece un 15% de descuento pagando con Cuenta DNI.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario