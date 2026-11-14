Scaloni habló tras la derrota de Argentina ante Uruguay y dejó un mensaje sobre el futuro de la Selección
El entrenador de la Albiceleste analizó la caída por 2-1 en La Bombonera y destacó algunos aspectos positivos del equipo.
La Selección argentina comenzó una nueva etapa con una derrota. En el primer partido sin Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni cayó 2-1 ante Uruguay en La Bombonera y dejó algunas dudas futbolísticas. Sin embargo, el entrenador rescató aspectos positivos del rendimiento y se mostró optimista respecto del futuro del combinado nacional.
"Hay material para seguir y representar el juego de Argentina", aseguró el director técnico durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Una declaración que resume su confianza en los futbolistas que comienzan a ganar protagonismo en este nuevo proceso.
Scaloni reconoció las dificultades que presentó el conjunto uruguayo, pero también valoró la respuesta de sus dirigidos, especialmente durante el segundo tiempo, cuando Argentina consiguió adelantarse en el campo rival y generó situaciones para intentar alcanzar el empate.
"El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo", explicó.
En esa misma línea, el entrenador consideró que el equipo necesita tiempo para consolidar sus sociedades y acostumbrarse a jugar sin algunos de los referentes que marcaron una época. "Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes", sostuvo.
El mensaje de Scaloni para los jóvenes de la Selección argentina
El recambio generacional es uno de los principales desafíos que tendrá Scaloni durante los próximos años. Con la ausencia de Messi y otros futbolistas históricos, el cuerpo técnico busca encontrar nuevas alternativas sin trasladarles demasiada presión a los jugadores que recién comienzan a consolidarse en el seleccionado.
El entrenador también anticipó que realizará algunas modificaciones para el próximo compromiso, aunque dejó abierta la posibilidad de mantener a varios de los futbolistas que estuvieron ante Uruguay. "Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos", adelantó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario