Scaloni habló tras la derrota de Argentina ante Uruguay y dejó un mensaje sobre el futuro de la Selección

El mensaje de Scaloni para los jóvenes de la Selección argentina

El recambio generacional es uno de los principales desafíos que tendrá Scaloni durante los próximos años. Con la ausencia de Messi y otros futbolistas históricos, el cuerpo técnico busca encontrar nuevas alternativas sin trasladarles demasiada presión a los jugadores que recién comienzan a consolidarse en el seleccionado.

El entrenador también anticipó que realizará algunas modificaciones para el próximo compromiso, aunque dejó abierta la posibilidad de mantener a varios de los futbolistas que estuvieron ante Uruguay. "Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos", adelantó.