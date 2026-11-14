Estados Unidos: un buque chocó a un crucero con 180 personas a bordo y dejó 32 heridos
Ocurrió en el río Misisipi a la altura de Nueva Orleans. Se desconoce qué ocasionó la colisión en el puerto en el Estado sureño de Luisiana
Un buque petrolero chocó este viernes contra un crucero fluvial que se encontraba atracado en Nueva Orleans, Estados Unidos, y provocó que la embarcación turística se volcara sobre el río Mississippi.
A bordo viajaban 180 personas, entre pasajeros y tripulantes, que lograron sobrevivir gracias a un amplio operativo de rescate.
El siniestro ocurrió cuando el buque cisterna Atlantic Asphalt, que aparentemente había perdido el control, impactó contra el crucero American Heritage, operado por la compañía American Cruise Lines.
La colisión provocó que comenzara a ingresar agua en la embarcación turística, que se inclinó rápidamente hasta terminar volcada.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron al American Heritage completamente de costado. En una de las fotografías se podía ver a pasajeros trepando por el casco de la embarcación, rodeados de sillas y mesas dispersas. Un video del canal afiliado local WDSUmostró a tripulantes de un remolcador rescatando a personas con chalecos salvavidas o aferradas a aros de flotación.
Las autoridades confirmaron que 32 personas fueron trasladadas a hospitales, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad crítica.
La situación desencadenó un amplio operativo de rescate en el que participaron operadores de remolcadores, trabajadores de la zona, efectivos policiales y otras personas que se encontraban cerca del lugar.
La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, destacó que todos los ocupantes sobrevivieron y describió lo ocurrido como “un milagro en el Mississippi”.
Qué se sabe sobre las embarcaciones involucradas
El crucero afectado, American Heritage, pertenece a la compañía American Cruise Lines y había sido construido en 2015.
La embarcación cuenta con cinco pisos y una capacidad de hasta 150 pasajeros, además de su tripulación.
Al momento del accidente, estaba finalizando un recorrido turístico de ocho días por distintos destinos de los estados de Luisiana y Mississippi.
La empresa informó que trabaja junto con la Guardia Costera de Estados Unidos y que proporcionará más detalles sobre el incidente cuando disponga de información adicional.
Por su parte, el buque cisterna Atlantic Asphalttiene aproximadamente 160 metros de eslora y navega bajo bandera de las Islas Marshall.
Según los registros de la plataforma de seguimiento marítimo MarineTraffic, su destino final era Nueva Orleans.
Las circunstancias que provocaron la colisión todavía no fueron esclarecidas. Aunque los primeros reportes indican que el petrolero aparentemente perdió el control, no se confirmó qué ocasionó esa situación.
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