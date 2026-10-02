Cómo viajar al año 1700: el pintoresco rincón de Salta para caminar entre la historia

Entre ellas sobresale la Iglesia San Pedro Nolasco, declarada Monumento Histórico Nacional. El templo pertenece al siglo XVIII y se distingue por su arquitectura barroca colonial y por diferentes elementos realizados en madera de cardón.

En su interior también se conservan los restos embalsamados de Nicolás Severo de Isasmendi, quien fue el último gobernador realista de Salta.

Frente a la plaza principal aparece otro edificio relacionado directamente con esta historia: la Hacienda de Molinos, que antiguamente fue residencia de Isasmendi y actualmente funciona como hotel boutique y restaurante.

La gastronomía es otra forma de acercarse a las tradiciones de los Valles Calchaquíes. Entre las preparaciones que pueden encontrarse aparecen empanadas salteñas, locro y platos elaborados con carne de llama, además de los característicos vinos de altura producidos en esta región.

Los alrededores también amplían las posibilidades para quienes quieran combinar historia y naturaleza. A pocos kilómetros se encuentra Bodega Colomé, reconocida por su producción vitivinícola y por albergar el Museo James Turrell, dedicado a las obras del artista estadounidense centradas en la luz y la percepción.

Otra alternativa es conocer la Laguna de Brealito, un espejo de agua rodeado por cerros. El lugar permite realizar caminatas, observar aves y aprovechar el entorno para la fotografía de paisajes.

De esta manera, Molinos reúne en un mismo destino arquitectura colonial, gastronomía regional, producción vitivinícola y escenarios naturales, sin perder el ritmo tranquilo característico de los pequeños pueblos de los Valles Calchaquíes.

Cómo llegar a Molinos

Molinos se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, en la provincia de Salta. Está ubicado a unos 210 kilómetros de la ciudad de Salta y aproximadamente a 116 kilómetros de Cafayate.

Para quienes llegan desde otras provincias, una de las alternativas es viajar primero hasta la ciudad de Salta y continuar el recorrido por tierra hasta los Valles Calchaquíes.

El trayecto hacia Molinos forma parte de la experiencia, ya que permite atravesar algunos de los paisajes característicos del noroeste argentino antes de llegar a este pequeño pueblo histórico.

Su ubicación sobre la Ruta Nacional 40 también permite integrarlo a un recorrido más amplio por los Valles Calchaquíes y combinar la visita con otros destinos de la región.

Entre sus casas de adobe, sus techos de cardón y los edificios que todavía conservan la huella de la época colonial, Molinos mantiene una identidad vinculada estrechamente con su pasado. Una alternativa para quienes buscan una escapada en Salta donde el atractivo no está solamente en el paisaje, sino también en caminar por varios siglos de historia.