Dramático video: un auto se subió a la vereda y atropelló a más de diez personas en Salta

Qué se sabe del conductor del auto

Según las primeras versiones difundidas por medios salteños, el conductor del Renault 11 sería un hombre mayor que habría sufrido una descompensación mientras manejaba. Esa situación podría haber provocado que perdiera el control del vehículo y terminara subiéndose a la vereda.

A raíz del impacto, un hombre fue trasladado por los servicios de emergencia a un hospital cercano, donde ingresó en código rojo debido a la gravedad de su estado. Además, un menor fue derivado en código amarillo para recibir atención médica.

Otras personas que estaban en la fila también fueron asistidas luego del accidente. Por el momento, la investigación busca establecer con precisión las circunstancias que desencadenaron el brutal atropello.