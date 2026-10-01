Dramático video: un auto se subió a la vereda y atropelló a más de diez personas en Salta
Ocurrió en la localidad de Cerrillos, Salta. El conductor, un hombre mayor, habría sufrido una descompensación al momento del accidente.
Un grave accidente vial conmociona a vecinos de la localidad de Cerrillos, provincia de Salta, donde un conductor perdió el control de su auto, se subió a la vereda y atropelló a varias personas que se encontraban haciendo una fila frente a una carnicería. El hecho dejó al menos diez heridos.
El dramático episodio ocurrió ayer, aproximadamente 20:45, sobre avenida General Güemes, en el tramo urbano de la ruta nacional 68, antes del cruce con avenida San Martín. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad ubicada en un comercio de la zona.
El auto atropelló a varias personas que estaban en la vereda
Según se aprecia en las imágenes, todo ocurrió cuando al menos 20 personas, entre ellas varios menores, se encontraban haciendo una fila sobre la vereda frente a una carnicería.
De un momento a otro, en cuestión de segundos, un Renault 11 azul que circulaba de sur a norte se subió a la vereda y embistió a las víctimas. Varias de las personas atropelladas estaban de espaldas, lo que impidió que notaran la presencia del vehículo acercándose para ponerse a resguardo.
De acuerdo con la información preliminar, al menos diez personas resultaron heridas como consecuencia del atropello. Entre ellas se encuentra un hombre que sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia.
Qué se sabe del conductor del auto
Según las primeras versiones difundidas por medios salteños, el conductor del Renault 11 sería un hombre mayor que habría sufrido una descompensación mientras manejaba. Esa situación podría haber provocado que perdiera el control del vehículo y terminara subiéndose a la vereda.
A raíz del impacto, un hombre fue trasladado por los servicios de emergencia a un hospital cercano, donde ingresó en código rojo debido a la gravedad de su estado. Además, un menor fue derivado en código amarillo para recibir atención médica.
Otras personas que estaban en la fila también fueron asistidas luego del accidente. Por el momento, la investigación busca establecer con precisión las circunstancias que desencadenaron el brutal atropello.
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