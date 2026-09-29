Salta: condenaron a tres policías por exigir coimas a conductores durante controles
Recibieron un año de prisión condicional y de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Les secuestraron más de un millón de pesos.
Tres policías de la provincia de Salta fueron condenados a un año de prisión condicional y de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, luego de ser acusados de exigir coimas a conductores a cambio de no controlar o secuestrar la mercadería que transportaban.
Emiliano Alberto Cabrera, Doris Cristina del Milagro Lucena y María Fernanda Sosa Navarro fueron condenados en un juicio abreviado como coautores del delito de exacciones ilegales, previsto en los artículos 266 y 55 del Código Penal. La sentencia fue dictada por el juez Sebastián Guzmán, luego de que los acusados reconocieran los hechos y las partes alcanzaran un acuerdo.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, además de las penas impuestas, los tres deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas abstenerse de cometer nuevos delitos y no acercarse a testigos e informantes ni ejercer actos de violencia contra ellos.
El falso control vehicular
El hecho ocurrió el 19 de agosto sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción de Las Lajitas. Conductores alertaron a la Policía por la presencia de tres personas vestidas con uniformes que realizaban un supuesto control vehicular y exigían dinero a cambio de no controlar o secuestrar la mercadería transportada.
Cuando el personal policial llegó al lugar, constató la presencia de los tres acusados realizando un control en inmediaciones del acceso al Parque Nacional El Rey. Durante el procedimiento se realizó un rastrillaje en la zona y se encontró una bolsa con dinero oculta dentro de un neumático en desuso.
Además, se secuestraron sumas de dinero halladas en el móvil policial y entre las pertenencias de los efectivos. En total, el dinero contabilizado superó el millón de pesos.
También fueron secuestrados tres teléfonos celulares y distintos elementos vinculados con el supuesto control, entre ellos tres armas reglamentarias, chalecos tácticos, credenciales policiales y conos de señalización.
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