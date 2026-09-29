Salta: condenaron a tres policías por exigir coimas a conductores durante controles

Además, se secuestraron sumas de dinero halladas en el móvil policial y entre las pertenencias de los efectivos. En total, el dinero contabilizado superó el millón de pesos.

También fueron secuestrados tres teléfonos celulares y distintos elementos vinculados con el supuesto control, entre ellos tres armas reglamentarias, chalecos tácticos, credenciales policiales y conos de señalización.