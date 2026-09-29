El pueblo de Salta a 2.700 metros de altura que parece colgado de la montaña

Dónde queda y cómo llegar a Iruya

Aunque pertenece a la provincia de Salta, Iruya se encuentra más cerca de Jujuy y se accede únicamente desde esa provincia. Está ubicado dentro de la Quebrada de Humahuaca, en la región de los Valles Calchaquíes, a 320 kilómetros de la ciudad de Salta.

Por su ubicación y condiciones geográficas, fue declarado Lugar Histórico Nacional en 1995, y su aislamiento ayudó a conservar tradiciones, costumbres y una forma de vida única en la Argentina.

Para llegar, hay que tomar la Ruta Nacional Nº 9 desde Jujuy y recorrer aproximadamente 26 kilómetros por un camino de montaña sinuoso, que si bien es transitable, requiere manejar con precaución. El trayecto desde Salta capital lleva cerca de 2 horas en vehículo particular.

Otra opción es el transporte público desde Humahuaca, Purmamarca o Tilcara, con servicios diarios que demoran alrededor de 5 horas y media. Se recomienda evitar la temporada de lluvias (diciembre a marzo), ya que las precipitaciones pueden generar cortes en los accesos.