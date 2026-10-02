Relax a 3 horas de Buenos Aires: las termas con 13 piletas que ofrecen 60% de descuento a jubilados

Las piscinas cubiertas mantienen el agua a temperaturas que se ubican entre los 35°C y los 38°C, por lo que permiten disfrutar del complejo incluso durante jornadas más frescas.

En el sector norte, en cambio, las piscinas presentan temperaturas de entre 32°C y 35°C. Esto permite elegir diferentes alternativas de acuerdo con las preferencias de cada visitante y la época del año en la que se realice la escapada.

A estas opciones se suman las piscinas conocidas como “L” y “Diamante”, donde el agua alcanza temperaturas de entre 37°C y 40°C. Estos espacios cuentan además con sistemas de hidrojet, convirtiéndose en una de las propuestas orientadas especialmente al relax.

El complejo también dispone de sectores de hidromasaje, spa y espacios de descanso, además de propuestas gastronómicas para quienes quieran pasar buena parte del día dentro del predio.

Su cercanía con el río Uruguay y la Playa Norte permite, además, combinar una jornada termal con otros recorridos por Colón. De esta manera, el destino puede formar parte de una escapada de fin de semana que combine descanso, naturaleza y actividades al aire libre.

La posibilidad de elegir entre piscinas cubiertas y exteriores es también uno de los motivos por los que el lugar funciona durante las distintas estaciones del año, sin limitar la experiencia exclusivamente a los meses más fríos.

Cómo acceder a la bonificación especial presentándote en el lugar

Uno de los beneficios destacados de Termas Colón es la tarifa diferencial destinada a jubilados. De acuerdo con los valores informados, la entrada para este grupo cuesta actualmente $8.000.

Frente a una entrada general de $20.000, la diferencia es de $12.000 por persona, lo que representa un ahorro del 60%.

Para acceder a esta bonificación, los jubilados deben presentarse en el complejo y acreditar su condición al momento de adquirir la entrada. La tarifa diferencial permite así acceder a los distintos sectores termales pagando considerablemente menos que el valor general.

Termas Colón se encuentra en Batalla de Cepeda 100, esquina Belgrano, en Colón, Entre Ríos, y su ubicación cercana a la costa permite sumar otros paseos durante la estadía.

Con 13 piscinas, temperaturas que llegan hasta los 40°C y una tarifa especialmente reducida para jubilados, el complejo aparece como una alternativa para organizar una escapada de descanso a unas tres horas de Buenos Aires sin necesidad de realizar un viaje de larga distancia.