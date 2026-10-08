Complejo termal cerca de Buenos Aires: 13 piletas con tarifa reducida para jubilados
Una fórmula que permite armar tanto una visita de unas horas como una estadía de varios días en la ciudad.
A poco más de 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe una alternativa para quienes buscan cortar con la rutina sin organizar un viaje demasiado largo. El destino está en Colón, Entre Ríos, y propone jornadas de descanso junto al río Uruguay, con piscinas de diferentes temperaturas y sectores cubiertos y al aire libre.
El complejo cuenta con 13 piscinas y funciona durante todo el año. La propuesta combina espacios de relajación con servicios gastronómicos y áreas recreativas.
Qué servicios e instalaciones posee el complejo termal
El beneficio está pensado para jubilados y pensionados y permite ingresar por una tarifa considerablemente menor a la general. Para acceder, es necesario acreditar la condición correspondiente al momento del ingreso, con la documentación solicitada por el complejo.
La promoción tiene una particularidad: según la información oficial difundida por Termas Colón, el descuento del 60% se aplica todos los días y no establece un límite de ingresos para quienes reúnen los requisitos. La tarifa vigente publicada es de $8.000 para jubilados.
También existen otros valores diferenciales. Los afiliados o beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Colón abonan $6.000, mientras que los residentes de la ciudad cuentan con una tarifa específica de $10.000 presentando el DNI. Las personas con discapacidad pueden ingresar sin cargo con CUD y DNI, de acuerdo con las condiciones informadas por el complejo.
Entre las instalaciones aparecen piscinas con hidrojet, sectores de hidromasajes, camillas con chorros de agua y espacios como las denominadas piscinas “L” y “Diamante”. También hay áreas de descanso y refugios vidriados para quienes prefieren resguardarse mientras continúan disfrutando del entorno.
La propuesta se completa con spa, restaurante, kioscos, lockers y alquiler de batas, toallas y reposeras. El predio también dispone de servicio de enfermería, emergencias médicas y guardavidas capacitados en primeros auxilios, RCP y manejo de desfibriladores.
Donde queda y el valor del ingreso
La entrada general para mayores de 10 años tiene actualmente un valor de $20.000, mientras que los chicos de 3 a 10 años abonan $6.000. Los menores de 2 años ingresan sin cargo. Además, el acceso vehicular tiene una tarifa informada de $6.000. Los precios publicados por el establecimiento rigen hasta el 30 de noviembre de 2026.
El atractivo principal son las 13 piscinas, distribuidas en distintos sectores. Algunas se encuentran cubiertas y otras al aire libre. Las temperaturas van aproximadamente desde los 32°C hasta los 40°C, por lo que la experiencia cambia según la piscina elegida y la época del año.
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