Complejo termal cerca de Buenos Aires: 13 piletas con tarifa reducida para jubilados

Entre las instalaciones aparecen piscinas con hidrojet, sectores de hidromasajes, camillas con chorros de agua y espacios como las denominadas piscinas “L” y “Diamante”. También hay áreas de descanso y refugios vidriados para quienes prefieren resguardarse mientras continúan disfrutando del entorno.

La propuesta se completa con spa, restaurante, kioscos, lockers y alquiler de batas, toallas y reposeras. El predio también dispone de servicio de enfermería, emergencias médicas y guardavidas capacitados en primeros auxilios, RCP y manejo de desfibriladores.

Donde queda y el valor del ingreso

La entrada general para mayores de 10 años tiene actualmente un valor de $20.000, mientras que los chicos de 3 a 10 años abonan $6.000. Los menores de 2 años ingresan sin cargo. Además, el acceso vehicular tiene una tarifa informada de $6.000. Los precios publicados por el establecimiento rigen hasta el 30 de noviembre de 2026.

El atractivo principal son las 13 piscinas, distribuidas en distintos sectores. Algunas se encuentran cubiertas y otras al aire libre. Las temperaturas van aproximadamente desde los 32°C hasta los 40°C, por lo que la experiencia cambia según la piscina elegida y la época del año.