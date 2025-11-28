¿Comprar o no comprar? Lo que conviene hacer con el Bitcoin

"El Bitcoin puede bajar todavía más. El análisis técnico muestra otra resistencia en u$s76.000, pero estos días demostraron que poco se puede fiar de eso también", completa Colombo.

Es que el golpe para el sector de este descenso abrupto fue muy duro e, incluso, inesperado.

Los analistas indican que el deterioro del flujo institucional profundizó la corrección. Es que los índices ETFs, que fueron protagonistas del rally previo, "pasaron de entradas sólidas a saldos negativos", mientras que en opciones los inversores migraron de apuestas alcistas a posiciones defensivas, dominadas por puts entre u$s80.000 y u$s84.000.

"Esta rotación indica que los operadores más sofisticados se están preparando para volatilidad a la baja, un patrón típico de antesala de correcciones más profundas o prolongadas", advierten desde Buenbit.

Más allá del escenario pesimista, los expertos consideran que la narrativa de "reserva de valor autónoma" para el Bitcoin está "intacta" en el largo plazo, pero en el corto plazo esta criptomoneda se comporta como un activo macro "sensible a la liquidez global".

Es decir, "cuanto más adopción institucional y más instrumentos derivados se conforman, mayor es la conexión entre el ciclo cripto y el ciclo financiero global. Es una maduración lógica, pero no gratuita: implica volatilidad amplificada cuando los flujos globales se contraen", resumen desde Buenbit.

Por lo que, desde la macroeconomía, se sostiene que todavía "no hay señales claras" de que el entorno se vaya a relajar en el corto plazo. Y desde la óptica institucional, se indica que la demanda, por ahora, "parece insuficiente" para estabilizar el mercado.

En conclusión, desde Buenbit consideran que el estado actual del ecosistema cripto es el de una industria que "no está en colapso, sino reacomodándose".

Al respecto, destacan el avance estructural del año: los ETF ampliaron la base de inversores, las stablecoins reguladas crecieron "con fuerza" tras el marco de la Genius Act, la infraestructura institucional continúa expandiéndose y los flujos hacia productos alternativos demuestran que "el interés sigue vivo, aunque disperso".

Por eso, consideran que lo que está ocurriendo es una depuración del rally: "un regreso a niveles donde puede entrar nuevo capital sin asumir valuations tensas".

En la misma línea, Colombo también opina que los fundamentos "están más sólidos que nunca".

Y finaliza: "Creo que el precio deja de ser relevante en cierto punto porque ya sabemos que va a rebotar. No sé si mañana o en un año, pero es un hecho", que su precio volverá a subir en dólares.