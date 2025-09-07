¿Conviene comprar un auto o usar un servicio de movilidad por aplicación?

Alternativas para hacer trabajar la plata

Pero tener un auto no solo significa gastos mensuales: también implica mantener inmovilizado un capital importante. Si se decide venderlo, en este caso, con una valuación de $25.000.000, surge la posibilidad de poner ese dinero a trabajar.

Empezando con la opción más conocida, el plazo fijo, tenemos que la TNA es de 54%. Esto implica una TEA de 69,6% y una TEM de 4,5%. En números, eso significa que cada mes se generarían $1.125.000 de intereses sobre los $25 millones, más del doble de lo necesario para pagar tanto taxi como Uber. Con una billetera virtual, la TNA promedio es de 37% (TEA de 44,3%, TEM de 3,1%), lo que implica unos $775.238 mensuales, también por encima del gasto estimado en transporte.

En un plazo fijo, los $25 millones se convierten en $42.397.035 al cabo de doce meses. Eso significa que en el segundo año los intereses mensuales ascienden a unos $1.907.866, superando el último dato de salario SIPA publicado y muy por encima del gasto de taxi o Uber. Con una billetera virtual, al final del primer año el capital se ubica en torno a $36.065.514 y en el segundo año los intereses mensuales rondan $1.118.374, también con holgura.

Ahora si usamos otro instrumento financiero, como los bonos ajustados por CER, se muestra otra dinámica. Si se toma como referencia el TX25 (CER + 1,8%), con la inflación proyectada por el REM para 2025 (27,3%), el rendimiento esperado es de 29,1% anual. En ese escenario, al cabo de un año el capital crecería hasta $32.275.000. En el segundo año, la renta mensual estimada, calculada a partir de la tasa efectiva mensual, sería de unos $782.669. Esta cifra cubre sin problemas el gasto en taxi, aunque frente al costo estimado de Uber queda más ajustada.

Otro punto importante es que ni los plazos fijos ni las billeteras ofrecen cobertura frente a la inflación. En un escenario de precios en baja, como sugieren las estimaciones actuales, esta limitación pesa menos. Pero si la inflación volviera a acelerarse, el poder de compra de esos rendimientos podría deteriorarse. Los bonos CER, en cambio, ofrecen esa protección, aunque a costa de asumir el riesgo crediticio del soberano y cierta falta de liquidez en caso de querer desarmar la posición antes del vencimiento.

En definitiva, el análisis muestra que mantener un auto propio es la opción más cara, tanto por el gasto mensual como por el capital que se inmoviliza. El taxi y Uber resultan más económicos en comparación, y si se vende el vehículo, tanto un plazo fijo como una billetera permiten financiar cómodamente esos viajes.

La decisión final dependerá de las prioridades de cada persona. Quien valore la disponibilidad inmediata y el control total sobre los tiempos probablemente seguirá eligiendo el auto, aun pagando más, pero con la tranquilidad de tener movilidad propia.

Lo que queda claro es que, en este terreno, no alcanza con calcular cuánto cuesta moverse cada mes. El verdadero desafío es entender cómo se relaciona ese gasto con el uso o la inmovilización de un capital, y qué alternativas existen para hacer que el dinero trabaje en lugar de dejarlo estacionado.