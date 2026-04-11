Turismo en Brasil: el pueblo donde hace frío y también puede llegar a nevar en invierno

Dónde queda Urubici

Urubici.jpg Urubici se encuentra a menos de 200 kilómetros de Florianópolis.

Situado en el sur de Brasil, en Santa Catarina, Urubici se encuentra a unos 175 kilómetros de Florianópolis, lo que lo hace un destino perfecto para una escapada de fin de semana. Este pintoresco pueblo destaca por su atmósfera tranquila y acogedora, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de relajarse y disfrutar de la naturaleza rodeado de paisajes únicos.