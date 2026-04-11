Turismo en Brasil: el pueblo donde hace frío y también puede llegar a nevar en invierno
Su población ronda los 11 mil habitantes y se ubica en Santa Catarina. El Morro do Avencal es una de su principal atracción, ya que permite descubrir antiguas inscripciones rupestres. Descubrí que hacer y cómo llegar.
Brasil ofrece una experiencia turística que combina playas, cultura y naturaleza en cada rincón. Sus destinos no solo atraen por la fama de ciudades como Río de Janeiro o Salvador, sino también por pequeños paraísos escondidos que capturan a cada visitantes con paisajes sorprendentes y un ambiente ameno.
Entre estos sitios menos explorados, Urubici se presenta como un pueblo sereno cerca de Florianópolis, rodeado de montañas y escenarios naturales que invitan a la tranquilidad y la aventura. Con un población que ronda los 11.000 habitantes, es posible observar antiguas inscripciones rupestres en el Morro do Avencal.
Dónde queda Urubici
Situado en el sur de Brasil, en Santa Catarina, Urubici se encuentra a unos 175 kilómetros de Florianópolis, lo que lo hace un destino perfecto para una escapada de fin de semana. Este pintoresco pueblo destaca por su atmósfera tranquila y acogedora, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de relajarse y disfrutar de la naturaleza rodeado de paisajes únicos.
Qué hacer en Urubici
Este destino ofrece experiencias para todo tipo de viajeros gracias a sus variados paisajes. Se puede recorrer la Serra do Corvo Branco, un camino único entre altos muros de piedra, o disfrutar de vistas panorámicas desde el Morro da Igreja y el Cânion do Espraiado, ideales para quienes buscan tranquilidad en contacto con la naturaleza
Los amantes de la aventura pueden probar actividades extremas en el Parque Mundo Novo, como descensos en rappel desde grandes cascadas. También es posible explorar huellas históricas y culturales en el Morro do Avencal, donde se encuentran antiguas inscripciones rupestres, o visitar la Gruta Nossa Senhora de Lourdes, un lugar que combina espiritualidad y belleza.
Cómo llegar a Urubici
La forma más práctica de llegar a Urubici desde Florianópolis es manejando. El recorrido comienza cruzando el puente hacia São José y luego siguiendo por las rutas BR-282 y SC-110 hasta el destino. El trayecto tiene una duración aproximada de tres horas, ofreciendo además paisajes atrapantes durante el camino.
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