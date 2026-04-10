Descuentos accesibles en supermercados: las promociones habilitadas para aprovechar en abril
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los alimentos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Si bien muchas cadenas mantienen acuerdos exclusivos con entidades bancarias específicas, los supermercados Coto destacan este mes por la continuidad de dos beneficios que tienen una característica distintiva: son transversales. Estas promociones, que ya venían funcionando con éxito, han sido confirmadas para todo el mes de abril de 2026.
Todos los descuentos en Coto
Todos los martes de abril está vigente la "Promo MODO Martes" para compras presenciales en sucursales de Coto. Esta oferta es ideal para quienes realizan compras de abastecimiento, ya que requiere un ticket mínimo.
- El beneficio: 20% de descuento con un tope de reintegro de $25.000 por banco por mes.
- Requisito de compra: Aplica para consumos mayores o iguales a $60.000.
- Condiciones técnicas: El pago debe realizarse exclusivamente escaneando el código QR a través de la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas. Es fundamental tener asociada la cuenta bancaria a la billetera.
- Tarjetas aceptadas: Crédito y débito de casi todas las entidades adheridas (Galicia, Macro, BBVA, Santander, ICBC, entre otros). No aplica para pagos con transferencia ni tarjetas American Express.
Descuento en Coto con Visa Débito NFC: los jueves, 30% de descuento directo
Los jueves de abril llega una de las promociones más potentes por su porcentaje de ahorro. Se trata del beneficio para pagos "Contactless" (sin contacto) con tarjetas Visa, disponible en CABA, GBA, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe.
- El beneficio: 30% de descuento que se aplica de forma directa en la línea de caja al momento de pagar.
- Tecnología necesaria: Se debe utilizar una tarjeta Visa Débito o Prepaga emitida en Argentina que esté vinculada a una billetera NFC (Apple Pay en iOS; o Google Pay, MODO Contactless, Cuenta DNI, Personal Pay y apps bancarias en Android).
- Importante: A diferencia de la promo de los martes, esta no aplica para pagos con código QR. Se debe acercar el celular o el reloj al terminal de pago (posnet).
- Exclusiones: Esta promoción no incluye electrodomésticos, neumáticos, rodados ni cortes de carne (novillo, ternera, pollo). También quedan fuera ciertos aceites, harinas, azúcar, leches infantiles y productos de marcas específicas de bebidas y bodegas premium (como Catena Zapata o Rutini).
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