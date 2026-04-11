Ruta del Propofol: procesan y embargan a Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse

ampollas propofol

Como se sabe, la investigación se originó tras una serie de auditorías internas en el Hospital Italiano que detectaron inconsistencias alarmantes en el inventario de medicamentos anestésicos. Los registros de quirófano no coincidían con el egreso real de ampollas de la farmacia central.

Lo que comenzó como una investigación interna por malversación de activos tomó un giro policial y judicial cuando surgieron testimonios y pruebas digitales sobre supuestas reuniones sociales donde se utilizaban estos fármacos, que produjeron al menos dos muertes.

El uso recreativo de anestesia —una práctica extremadamente peligrosa que puede derivar en paros cardiorrespiratorios si no se cuenta con asistencia ventilatoria— se convirtió en el eje central del escándalo.

Ante la gravedad de los hallazgos iniciales, la institución decidió desvincular a Delfina Lanusse, quien en ese momento se desempeñaba como residente, y suspender preventivamente a Hernán Boveri. Posteriormente, el hospital se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio y colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

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