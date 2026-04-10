NASA: los logros de Artemis II, la nueva misión a la Luna
La tripulación de la cápsula Orión batió el récord de distancia establecido por el Apolo 13, alcanzando el punto más alejado de la Tierra jamás visitado por seres humanos.
La misión Artemis II de la NASA llegó este lunes a uno de los momentos más esperados con el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna. La nave Orion batió un nuevo récord y superaó la distancia de 400.171 kilómetros establecido por el Apolo 13, convirtiéndose así en el viaje espacial más lejano realizado por seres humanos hasta la fecha.
La nave despegó el 1 de abril a desde el Centro Espacial Kennedy, con cuatro tripulantes a bordo: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Después de 50 años, este lunes se realizó el primer acercamiento del ser humano a la Luna mostrando su cara oculta.
Qué logró Artemis II en su llegada a la Luna
Uno de los hitos más importantes de Artemis II fue alcanzar la órbita lunar con tripulación humana, algo que no ocurría desde 1972. Durante esta etapa, los astronautas pudieron observar directamente la cara oculta de la Luna, una región que no es visible desde la Tierra.
La misión permite recolectar información sobre navegación, comunicaciones y comportamiento de la nave en condiciones reales de espacio profundo. Además, la nave Orion superó récords históricos de distancia respecto a la Tierra, alcanzando más de 406.000 km y convirtiéndose así en el vuelo tripulado que más lejos ha llegado en la historia.
Durante el recorrido, los astronautas también realizaron observaciones directas de la superficie lunar, incluyendo regiones poco estudiadas, lo que abre nuevas posibilidades de examen.
Qué experimenta la tripulación en el espacio profundo
La misión no solo implica un viaje alrededor de la Luna. Uno de los momentos más críticos es el paso por la cara oculta de la Luna, donde la nave pierde comunicación con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos y alcanza el punto de mayor distancia con la Tierra.
Este fenómeno, conocido como “silencio de radio”, es esperado y forma parte del diseño de la misión. Sin embargo, representa un desafío operativo importante, ya que la tripulación debe actuar de manera autónoma durante ese período. Además, los astronautas están realizando registros fotográficos y descripciones en tiempo real, que luego serán analizados por equipos científicos.
Una nueva carrera espacial
El avance de Artemis II se da en un contexto de creciente competencia internacional en el espacio. Países como China también tienen planes ambiciosos para llegar a la Luna antes de 2030 y desarrollar bases permanentes. Esto convierte a la exploración lunar en un escenario estratégico, donde se combinan objetivos e intereses científicos, tecnológicos y geopolíticos.
El sector privado también juega un rol relevante, con cada vez más empresas que participan en el desarrollo de tecnología y misiones. En este escenario, la NASA busca consolidar su liderazgo con el programa Artemis, que representa uno de los proyectos más ambiciosos de las últimas décadas.
En definitiva, Artemis II no solo representa un hito histórico, sino también el inicio de una nueva etapa en la exploración espacial. Con esta misión, la NASA vuelve a poner a la humanidad en el camino hacia la Luna, pero esta vez con la mirada puesta en un futuro de presencia permanente en el satélite.
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