NASA: los logros de Artemis II, la nueva misión a la Luna

Qué experimenta la tripulación en el espacio profundo

La misión no solo implica un viaje alrededor de la Luna. Uno de los momentos más críticos es el paso por la cara oculta de la Luna, donde la nave pierde comunicación con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos y alcanza el punto de mayor distancia con la Tierra.

Este fenómeno, conocido como “silencio de radio”, es esperado y forma parte del diseño de la misión. Sin embargo, representa un desafío operativo importante, ya que la tripulación debe actuar de manera autónoma durante ese período. Además, los astronautas están realizando registros fotográficos y descripciones en tiempo real, que luego serán analizados por equipos científicos.

Orion Luna Tierra NASA Artemis II

Una nueva carrera espacial

El avance de Artemis II se da en un contexto de creciente competencia internacional en el espacio. Países como China también tienen planes ambiciosos para llegar a la Luna antes de 2030 y desarrollar bases permanentes. Esto convierte a la exploración lunar en un escenario estratégico, donde se combinan objetivos e intereses científicos, tecnológicos y geopolíticos.

El sector privado también juega un rol relevante, con cada vez más empresas que participan en el desarrollo de tecnología y misiones. En este escenario, la NASA busca consolidar su liderazgo con el programa Artemis, que representa uno de los proyectos más ambiciosos de las últimas décadas.

En definitiva, Artemis II no solo representa un hito histórico, sino también el inicio de una nueva etapa en la exploración espacial. Con esta misión, la NASA vuelve a poner a la humanidad en el camino hacia la Luna, pero esta vez con la mirada puesta en un futuro de presencia permanente en el satélite.