Crisis con el Bitcoin: qué conviene hacer entre comprar, vender o esperar

Guillermo Escudero, director de CryptoMarket, coincide en la importancia de la Fed para acabar con la incertidumbre económica y agrega el factor Microstrategy: "Hay un temor a que se desliste de los índices bursátiles MSCI. Si se decide deslistar a las empresas que tengan más del 50% de sus activos en bitcoin, J.P. Morgan indica que puede haber un retiro y venta masiva de Bitcoin".

"Si el ajuste cuantitativo termina, la tendencia es que habrá más dinero en circulación y más apetito por las inversiones en tecnología, y, en consecuencia, un aumento en el precio de Bitcoin y las criptomonedas en general", opina con optimismo Fabiano Días, director de Negocios Internacionales de Bitwage.

Conviene comprar, esperar o vender criptomonedas

Tanto Escudero como Días recomiendan "aprovechar esta baja para sumar satoshis", es decir, la unidad de cuenta más pequeña de cada Bitcoin. Asimismo, el segundo remarca que "si hablamos de Bitcoin, lo importante es su precio promedio", a pesar de que hay análisis que indican una caída a u$s70.000 y otros que indican una recuperación.

Por otra parte, Colombo espera un repunte de la principal criptodivisa: "Si bien el mercado es conocido por su volatilidad, es fundamental reconocer que las caídas de precio como las que estamos observando pueden generar oportunidades para aquellos con una visión a largo plazo".

Además, destaca el comportamiento de Bitcoin a mediano y largo plazo, y asegura que "si miramos su evolución en los últimos diez años, queda claro que es un activo que ha sabido revalorizarse de manera consistente".

Por otro lado, de acuerdo con su último Panorama Cripto, BTC sigue siendo el activo de mayor peso para los inversores argentinos: durante el primer semestre de 2025 representó el 55% del total de tenencias de criptomonedas en las billeteras locales.

Con respecto a si Bitcoin aún puede caer más y perforar su actual piso, el director de Bitso declara: "Depende de las presiones macroeconómicas externas. Sin embargo, esta sensibilidad a corto plazo se equilibra con la tendencia alcista a largo plazo de Bitcoin. Las correcciones son cíclicas y sanas. El mercado está lidiando con factores externos, pero la tendencia histórica sugiere que el valor intrínseco de bitcoin sigue intacto".

En esa línea, recuerda que los consecutivos récords de cotización desde fines del año pasado responden no sólo al entusiasmo del mercado, "sino también a fundamentos más sólidos como el creciente interés institucional, con fondos y empresas incorporando Bitcoin a sus portafolios, lo que aumentó su legitimidad como activo de resguardo". Escudero declara en la misma línea, sosteniendo que en estos casos "entra el concepto valor, más que precio".