cruce entre tapeo español, parrilla argentina y espíritu porteño en el corazón de Palermo

image

Y si hay un momento que ya es marca registrada, es el after office: de martes a domingos, de 17 a 20 h, hay 2x1 en cócteles y aperitivos. La fórmula funciona porque es directa: bebidas, picoteo y un clima que invita a quedarse un rato más. Las gambas al ajillo sobre papas fritas, la tortilla con panceta y el choripán con provoleta suelen ser los favoritos para acompañar la tarde.

La Boquería se consolidó como un punto de encuentro: vecinos del barrio, turistas que pasan por Palermo, grupos de amigos y quienes buscan una comida sin complicaciones hallan en este cruce hispano-argentino un plan que siempre rinde. Tapeo, brasas y una mesa que se comparte: la propuesta es simple, y por eso funciona.

Dónde queda La Boquería

Se encuentra en Soler 5101, Palermo.

Instagram: @laboqueriapalermo