cruce entre tapeo español, parrilla argentina y espíritu porteño en el corazón de Palermo
Con una propuesta que combina platitos al estilo madrileño, carnes al fuego y un after office cada vez más convocante, La Boquería se consolida como uno de los espacios más vibrantes de Palermo y un punto de encuentro obligado para locales y turistas.
En la esquina de Soler 5101, La Boquería se volvió un punto clave para quienes disfrutan de una mesa simple, bien resuelta y con raíces claras. La propuesta combina el espíritu del tapeo español con la fuerza de la parrilla argentina y construye un formato que funciona a cualquier hora: picoteo, almuerzo, cena o un trago al caer la tarde.
Qué se puede pedir en La Boquería
La entrada al local abre con la escena clásica: el aroma de la leña prendida y el menú de platitos que circula entre las mesas. Hay boquerones, tortilla con mozzarella y panceta, gambas al ajillo, burrata con jamón serrano, empanadas de asado y bocadillos que mezclan productos españoles y argentinos. Es un recorrido que invita a probar de a poco, a compartir y a estirar la conversación.
La segunda parada es la parrilla, donde conviven achuras infaltables —molleja, chinchulín, chorizo y morcilla— con cortes que marcan el pulso del lugar: entraña, ojo de bife, asado especial, vacío, bife de chorizo y pollo grillado, o el imperdible gran bife porteño que llega a la mesa con panceta ahumada, huevo, morrón asado, tomates secos, todo servido sobre un colchón de papas fritas.
Para quienes buscan algo distinto, la cocina ofrece otras opciones igual de tentadoras: espaguetis con crema de langostinos, ribs de cerdo con barbacoa casera, hamburguesa parrillera, milanesa de peceto, pesca del día o una Caesar fresca y contundente. Las guarniciones completan el plan sin vueltas: papas o batatas fritas, vegetales grillados o la ensalada Bruna.
El cierre llega con postres clásicos: tiramisú, flan casero, panqueques y mousse de chocolate con frutos rojos. La carta de bebidas exhibe más de veinte etiquetas de vino y una selección de tragos que abarca desde vermut y tinto de verano hasta gin tonic, Negroni y sidra tirada.
Y si hay un momento que ya es marca registrada, es el after office: de martes a domingos, de 17 a 20 h, hay 2x1 en cócteles y aperitivos. La fórmula funciona porque es directa: bebidas, picoteo y un clima que invita a quedarse un rato más. Las gambas al ajillo sobre papas fritas, la tortilla con panceta y el choripán con provoleta suelen ser los favoritos para acompañar la tarde.
La Boquería se consolidó como un punto de encuentro: vecinos del barrio, turistas que pasan por Palermo, grupos de amigos y quienes buscan una comida sin complicaciones hallan en este cruce hispano-argentino un plan que siempre rinde. Tapeo, brasas y una mesa que se comparte: la propuesta es simple, y por eso funciona.
Dónde queda La Boquería
Se encuentra en Soler 5101, Palermo.
Instagram: @laboqueriapalermo
Te puede interesar
Dejá tu comentario