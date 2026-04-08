La isla paradisíaca de Brasil que es considerada como un Patrimonio Arqueológico por sus inscripciones rupestres

Cómo llegar a Ilha do Campeche

El único modo de llegar a Ilha do Campeche es por agua, ya sea en lancha particular o mediante los paseos turísticos disponibles. Al ser un área protegida, solo se permite el ingreso de hasta 800 visitantes por día, atendidos por orden de llegada sin necesidad de reservas. Las embarcaciones salen desde la Playa de Armação, y los turistas pueden recorrer la isla en el horario de 9 a 17.