La isla paradisíaca de Brasil que es considerada como un Patrimonio Arqueológico por sus inscripciones rupestres
Este paraíso sudamericano recibe la visita de solo 800 turistas por día. Se ubica en el estado de Santa Catarina y su única manera de llegar es vía marítima. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Ilha do Campeche es uno de los grandes paraísos de Sudamérica, famoso por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y naturaleza intacta. Si bien es uno de los más imponentes de Brasil, permite el acceso de solo 800 turistas diarios. Esta exclusividad lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes preservados.
El territorio brasilero no solo sorprende con sus festivales y playas icónicas, sino también con rincones secretos como Ilha do Campeche, donde la historia, la belleza y la serenidad se combinan para ofrecer una experiencia única en Sudamérica.
Qué se puede hacer en Ilha do Campeche
Ilha do Campeche conserva un importante legado histórico: las rocas presentan antiguos grabados que cuentan la vida de las poblaciones que habitaron la zona hace siglos. Todo esto hace de este sitio un lugar ideal para reconectarse con la naturaleza, disfrutar de la calma y explorar un rincón singular de Brasil.
Además, es perfecta para quienes buscan combinar relajación y aventura. Sus aguas cristalinas invitan a nadar, hacer snorkel, buceo o recorrer la isla en pequeñas embarcaciones, mientras que sus senderos están rodeados de vegetación autóctona.
Dónde queda Ilha do Campeche
Esta isla está ubicada frente a la costa este de Florianópolis, la capital del estado de Santa Catarina. Se trata de un área sin habitantes permanentes, protegida y administrada por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), lo que asegura la preservación tanto de su entorno natural como de los antiguos vestigios arqueológicos que conserva.
Cómo llegar a Ilha do Campeche
El único modo de llegar a Ilha do Campeche es por agua, ya sea en lancha particular o mediante los paseos turísticos disponibles. Al ser un área protegida, solo se permite el ingreso de hasta 800 visitantes por día, atendidos por orden de llegada sin necesidad de reservas. Las embarcaciones salen desde la Playa de Armação, y los turistas pueden recorrer la isla en el horario de 9 a 17.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario