Salud física: el ejercicio para determinar si tenés problemas en la cervical
El 90% de quienes padecen dolor cervical presentan debilidad muscular, una condición frecuente que puede prevenirse con ejercicios específicos y hábitos.
El dolor cervical se volvió uno de los problemas más comunes en la salud, sobre todo en personas que pasan muchas horas frente a la computadora. Para evaluar la gravedad de estas molestias, el fisioterapeuta Marcos Sacristán difundió un test simple que permite medir la salud cervical en apenas un minuto y detectar si existe debilidad muscular en la zona.
La prueba es fácil de hacer en casa. Consiste en acostarse boca arriba, llevar el mentón hacia el pecho y levantar levemente la cabeza, dejando un pequeño espacio entre la nuca y la superficie. Si aparecen temblores, dolor o no se logra sostener la posición durante 60 segundos, podría haber un problema de cervicalgia asociado a falta de fuerza en el cuello.
De acuerdo al especialista, la clave para mejorar la salud no está en soluciones pasivas como masajes o cambios de almohada, sino en trabajar de forma activa la musculatura. Este ejercicio funciona como diagnóstico inicial para evaluar la resistencia cervical y, a partir de ahí, avanzar con rutinas que ayuden a fortalecer, mejorar la movilidad y ganar estabilidad en la zona.
La importancia del fortalecimiento cervical
El especialista en fisioterapia remarca que muchos casos de dolor cervical crónico tienen solución si se actúa a tiempo con ejercicios específicos y cambios en la rutina diaria. .
El problema, cada vez más frecuente, está directamente ligado al sedentarismo, al uso excesivo de pantallas y a las malas posturas sostenidas durante varias horas, factores que terminan debilitando la musculatura de la zona cervical y generando molestias persistentes.
En este contexto, realizar una evaluación cervical simple como la que propone Marcos Sacristán puede marcar la diferencia. Este tipo de test permite detectar debilidad muscular de forma rápida, antes de que el cuadro avance hacia una cervicalgia más compleja.
La posibilidad de identificar el problema en una etapa temprana facilita aplicar ejercicios correctivos, mejorar la movilidad y recuperar la estabilidad del cuello sin recurrir a tratamientos invasivos.
Además, al tratarse de una prueba accesible y fácil de realizar en casa, funciona como una primera señal de alerta para quienes sienten molestias o rigidez. Incorporar este tipo de controles en la rutina puede ser clave para cuidar la salud, prevenir complicaciones y, en caso necesario, consultar a tiempo con un profesional para evitar que el dolor se vuelva crónico.
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