Hallazgo sorprendente de la NASA: detectan una imponente estructura con forma de calavera

Este efecto se relaciona con la pareidolia, un fenómeno psicológico que lleva a las personas a reconocer figuras familiares, especialmente rostros, en objetos o paisajes que no fueron creados con esa intención.

La pareidolia también explica por qué algunas imágenes de Marte, la Luna y otros cuerpos celestes parecen mostrar caras, animales o construcciones, cuando en realidad se trata de accidentes geográficos naturales.

En este caso, las condiciones del paisaje antártico, junto con la iluminación y las sombras, producen una imagen particularmente llamativa.

El hallazgo demuestra cómo las imágenes satelitales de la NASA pueden revelar detalles sorprendentes de nuestro planeta y ofrecer nuevas perspectivas sobre regiones remotas.

Aunque su apariencia resulte inquietante, no existen evidencias de que la formación tenga un origen artificial. Se trata de una coincidencia visual que convierte a este rincón de la Antártida en una de las imágenes más curiosas observadas desde el espacio.