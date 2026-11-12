Hallazgo sorprendente de la NASA: detectan una imponente estructura con forma de calavera
El fenómeno llamó la atención por su apariencia inquietante, aunque tiene una explicación científica.
La NASA volvió a sorprender con una imagen de la Antártida en la que se distingue una enorme formación geográfica que, vista desde arriba, parece una calavera humana. La particular silueta despertó curiosidad por sus dimensiones y su aspecto similar al de una escena de una película de terror.
La imagen muestra una combinación de hielo, nieve y sectores rocosos que genera la ilusión de observar un rostro con dos cavidades oscuras y una estructura semejante a una boca.
Sin embargo, lejos de tratarse de una construcción artificial o de un descubrimiento misterioso, el fenómeno responde a las características naturales del terreno y a la manera en que el cerebro humano interpreta determinadas formas.
Los detalles sobre el hallazgo
La curiosa calavera gigante de la Antártida se puede distinguir en imágenes satelitales que permiten observar las particularidades del paisaje helado desde una perspectiva privilegiada.
La formación presenta zonas oscuras que recuerdan a las cuencas de los ojos, mientras que los contrastes entre la nieve y las rocas completan una figura similar a un cráneo.
Este efecto se relaciona con la pareidolia, un fenómeno psicológico que lleva a las personas a reconocer figuras familiares, especialmente rostros, en objetos o paisajes que no fueron creados con esa intención.
La pareidolia también explica por qué algunas imágenes de Marte, la Luna y otros cuerpos celestes parecen mostrar caras, animales o construcciones, cuando en realidad se trata de accidentes geográficos naturales.
En este caso, las condiciones del paisaje antártico, junto con la iluminación y las sombras, producen una imagen particularmente llamativa.
El hallazgo demuestra cómo las imágenes satelitales de la NASA pueden revelar detalles sorprendentes de nuestro planeta y ofrecer nuevas perspectivas sobre regiones remotas.
Aunque su apariencia resulte inquietante, no existen evidencias de que la formación tenga un origen artificial. Se trata de una coincidencia visual que convierte a este rincón de la Antártida en una de las imágenes más curiosas observadas desde el espacio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario