Cuál es el restaurante de cocina árabe sefaradí ubicado en el centro porteño

Liliana Helueni 6

Entre sus platos principales, el pollo persa; los niños envueltos en hoja de parra, rellenos con carne y arroz, cocidos en salsa de tomate con damasco, o las cebollitas rellenas de carne, son otras de las sugerencias del lugar.

Los dulces, también ocupan un rol protagonista en Liliana Helueni, ideales para animarse a un postre distinto, como los kadaif de membrillo, fideos de masa fila rellenos de membrillo casero y coco; los bombones de damasco y los dedos de novia, masa filo con una mezcla de frutos secos, entre otras delicias para saborear con té de menta y café a la turca.

Liliana Helueni 3

Dónde queda Liliana Helueni

El local de Liliana Helueni está ubicado en Santiago del Estero 244, Monserrat. Abre de lunes a viernes de 9 a 19 h y los domingos de 10 a 16 h.