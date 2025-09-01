Cuál es el restaurante de cocina árabe sefaradí ubicado en el centro porteño
Liliana Helueni, una perlita escondida en Monserrat, muy cerca de las zonas textiles y lejos de los polos gastronómicos más populares, explora este tipo de comida 100% artesanal y hecha como en casa.
Desde 2001, en un rincón de Montserrat transitado por oficinistas, comerciantes textiles y vecinos del barrio, un referente gastronómico resuena en la zona: Liliana Helueni, un restaurante que honra la tradición familiar, la cocina árabe sefaradí y la comida casera. Atendido por sus dueñas, la propia Liliana y su hija Mariel, todos los días reciben a sus comensales en su salón con toques de bodegón árabe, que llegan para disfrutar de sus creaciones.
Este espacio se enfoca en ofrecer productos 100% artesanales, elaborados en el lugar, con materia prima de calidad, entre verduras frescas, carnes de temporada e ingredientes típicos. Entradas, platos de olla, postres y hasta especialidades de panadería o insumos para cocinar, que se pueden degustar en el salón o pedir para llevar a casa, son los protagonistas de su carta, dominada por el buen sabor.
Qué pedir en Liliana Helueni
Con opciones para almorzar, merendar y alternativas vegetarianas, el lugar cuenta con una carta amplia, un menú ejecutivo y propuestas especiales para celebrar las festividades judías. Para empezar, la casa recomienda pedir sus tradicionales lahmayin, una empanada árabe abierta, con carne y salsa agridulce; el kibbe frito, unos cilindros fritos de trigo burgol rellenos de carne, y el sembuzak, unas empanadas de queso súper tentadoras. Mención aparte para la ensalada tabulé y sus celebrados dips, como el babaganoush y el hummus.
Entre sus platos principales, el pollo persa; los niños envueltos en hoja de parra, rellenos con carne y arroz, cocidos en salsa de tomate con damasco, o las cebollitas rellenas de carne, son otras de las sugerencias del lugar.
Los dulces, también ocupan un rol protagonista en Liliana Helueni, ideales para animarse a un postre distinto, como los kadaif de membrillo, fideos de masa fila rellenos de membrillo casero y coco; los bombones de damasco y los dedos de novia, masa filo con una mezcla de frutos secos, entre otras delicias para saborear con té de menta y café a la turca.
Dónde queda Liliana Helueni
El local de Liliana Helueni está ubicado en Santiago del Estero 244, Monserrat. Abre de lunes a viernes de 9 a 19 h y los domingos de 10 a 16 h.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario