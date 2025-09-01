El destino de la Patagonia que combina termas, nieve y desborda silencio
Un espacio de nuestro país que se encuentra en el sur y que tiene numerosos lugares desconocidos para maravillarse y disfrutar.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares del país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
La Argentina tiene numerosos lugares conocidos y desconocidos para maravillarse y disfrutar. En este caso, Caviahue - Copahue es uno de los lugares seleccionados para competir en Best Tourism Villages.
Qué se puede hacer en Caviahue-Copahue
En Caviahue - Copahue, podés sumergirte en las aguas termales naturales para relajarte y aprovechar sus propiedades terapéuticas. También podés explorar los alrededores a través de senderos y caminatas para descubrir paisajes impresionantes, lagunas cristalinas y la diversa flora y fauna de la región.
En invierno, el lugar es ideal para practicar esquí y snowboard en sus pistas de excelente calidad. Además, podrás disfrutar de la observación de aves y maravillarte con la variedad de especies que habitan en la zona. Se puede realizar una excursión al volcán Copahue y contemplar su belleza natural, con la posibilidad de acercarte a fumarolas y géiseres si las condiciones lo permiten.
Además de las termas y el esquí, Caviahue-Copahue es un paraíso para los amantes de las caminatas y el senderismo. Algunos de los puntos imperdibles son:
-
Cascada de la Usina
-
Laguna Hualcupen
-
Cascadas del Agrio
-
Laguna Escondida
-
Volcán Copahue
-
Salto del Agrio
-
Puente de Piedra
Dónde queda Caviahue-Copahue
Caviahue – Copahue se encuentra en la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina. La localidad de Caviahue está situada a unos 360 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, la capital provincial. Por su parte, Copahue se encuentra a pocos kilómetros al noreste de Caviahue, en las cercanías del volcán del mismo nombre.
Cómo llegar a Caviahue-Copahue
Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más rápida es volar hasta Neuquén capital y desde allí completar el trayecto en micro o auto. También se puede ir en colectivo de larga distancia o en vehículo propio, aunque el viaje por ruta puede tomar unas 18 horas.
El recorrido atraviesa distintas provincias y conecta con la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 26, que llevan directo hasta Caviahue.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario