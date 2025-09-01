El destino de la Patagonia que combina termas, nieve y desborda silencio

Además de las termas y el esquí, Caviahue-Copahue es un paraíso para los amantes de las caminatas y el senderismo. Algunos de los puntos imperdibles son:

Cascada de la Usina

Laguna Hualcupen

Cascadas del Agrio

Laguna Escondida

Volcán Copahue

Salto del Agrio

Puente de Piedra

Dónde queda Caviahue-Copahue

Caviahue – Copahue se encuentra en la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina. La localidad de Caviahue está situada a unos 360 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, la capital provincial. Por su parte, Copahue se encuentra a pocos kilómetros al noreste de Caviahue, en las cercanías del volcán del mismo nombre.

Cómo llegar a Caviahue-Copahue

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más rápida es volar hasta Neuquén capital y desde allí completar el trayecto en micro o auto. También se puede ir en colectivo de larga distancia o en vehículo propio, aunque el viaje por ruta puede tomar unas 18 horas.

El recorrido atraviesa distintas provincias y conecta con la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 26, que llevan directo hasta Caviahue.