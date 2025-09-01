El bodegón que se volvió una leyenda por sus milanesas en la Ciudad de Buenos Aires

Dónde queda "El Antojo"

Este clásico bodegón porteño tiene sucursales en varios barrios de la ciudad, incluyendo Villa del Parque, Núñez y Caballito. Esto hace que los individuos puedan acercarse al bodegón más próximo de su hogar. Por otro lado, cada uno de sus locales abre sus puertas todos los días.

Cómo llegar a "El Antojo"

Para llegar a la sucursal de Villa del Parque, el usuario tiene la posibilidad de acceder tomando el tren de la línea San Martín hasta la estación Villa del Parque o las líneas de colectivo 110, 134 o 146. Además, también puede arribar con el subte B, descendiendo en la estación Juan Manuel de Rosas.

Por otro lado, el local de Núñez permite llegar en los colectivos 15, 28 o 107 o en las líneas de subte B o D. Además, la sucursal de Caballito facilita el acceso en el tren Sarmiento, bajando en la estación José María Moreno, o a través del subte A hasta la estaciones Acoyte o Primera Junta.