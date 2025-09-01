El bodegón que se volvió una leyenda por sus milanesas en la Ciudad de Buenos Aires
Con un ambiente cálido y familiar, este emblemático sitio de la ciudad es el punto de encuentro de diferentes figuras argentinas. Los detalles en la nota.
El uso de las redes sociales se volvió en el motor de cientos de emprendimientos que buscan no solo crecer, sino también posicionarse en un mundo competitivo. Por este motivo, se puede observar como diferentes bodegones de Buenos Aires utilizan diversas aplicaciones para atraer clientes y potenciar su negocio.
Uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad es "El Antojo", no solo por la gran comunidad que creó en Instagram, sino también por sus increíbles milanesas con formas que atrapan conquistan el paladar de cientos de comensales. Visitado por diferentes figuras de renombre, este sitio dispone de un ambiente cálido y amable que mejora la experiencia de cualquier usuario.
Las especialidades de "El Antojo"
Este mítico bodegón porteño se destaca por presentar una amplia carta, compuesta por diferentes especialidades que se encargan de llevar al paladar de cada comensal a una sensación indescriptible. A pesar de su gran variedad, la milanesa es la gran diva de la casa, siendo estas las más elegidas:
- Especial De la Casa
- Americana
- Porteña
- Calabresa
- Picantojo
- Napolitana
- Cuatro quesos
Dónde queda "El Antojo"
Este clásico bodegón porteño tiene sucursales en varios barrios de la ciudad, incluyendo Villa del Parque, Núñez y Caballito. Esto hace que los individuos puedan acercarse al bodegón más próximo de su hogar. Por otro lado, cada uno de sus locales abre sus puertas todos los días.
Cómo llegar a "El Antojo"
Para llegar a la sucursal de Villa del Parque, el usuario tiene la posibilidad de acceder tomando el tren de la línea San Martín hasta la estación Villa del Parque o las líneas de colectivo 110, 134 o 146. Además, también puede arribar con el subte B, descendiendo en la estación Juan Manuel de Rosas.
Por otro lado, el local de Núñez permite llegar en los colectivos 15, 28 o 107 o en las líneas de subte B o D. Además, la sucursal de Caballito facilita el acceso en el tren Sarmiento, bajando en la estación José María Moreno, o a través del subte A hasta la estaciones Acoyte o Primera Junta.
