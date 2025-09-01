Descuentos de hasta el 50% en abrigos de invierno: en qué supermercado conseguirlos
Aunque el invierno ya está en su recta final, todavía quedan días fríos y nada mejor que aprovechar las liquidaciones de temporada. Mirá.
Aunque el invierno ya esté llegando a su fin, las liquidaciones de temporada se convierten en una excelente oportunidad para renovar el placard. En los supermercados, donde a veces menos lo esperamos, aparecen ofertas imperdibles en ropa de abrigo, con precios que caen hasta la mitad y planes de financiación que hacen más fácil llevarse una prenda de calidad.
Este año, una reconocida cadena decidió apostar fuerte con camperas clásicas para hombre y mujer que pueden conseguirse a menos de $30.000. Se trata de modelos confeccionados por marcas nacionales como Top Design, con diseños atemporales que sirven no solo para esta temporada, sino también para el próximo invierno. La clave está en la combinación de abrigo, comodidad y precio accesible, algo poco común en plena época de frío.
Entre los destacados se encuentra una campera marrón talle 48, que pasó de costar $59.999 a $29.999,50 gracias al 50% de descuento aplicado. En el caso de las mujeres, hay dos propuestas muy buscadas: la campera gris clásica talle 50, que queda en $27.999,50, y la campera larga verde talle 46, también con un 50% de rebaja, a un valor final de $34.999,50. Todas estas opciones se presentan como alternativas sólidas para quienes quieren vestir bien sin gastar de más.
Descuentos de hasta el 50% en abrigos de invierno: en qué supermercado conseguirlo
Los descuentos se encuentran activos en Coto Digital, la tienda online del supermercado, y están disponibles únicamente de manera virtual. Una ventaja extra es que, además de la rebaja, el sitio ofrece la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés, lo que facilita aún más la compra.
Vale aclarar que las ofertas no son acumulables con otras promociones vigentes en la misma plataforma, por lo que conviene revisar bien los talles disponibles y concretar la compra antes de que se agoten. Si bien algunos modelos se limitan a talles específicos (como el 48 en hombres o el 46 y 50 en mujeres), la relación precio-calidad convierte a estas camperas en verdaderas oportunidades de temporada.
Para quienes buscan otras alternativas, el catálogo de Coto Digital también incluye camperas femeninas y masculinas en diferentes colores y cortes. Muchas de ellas mantienen la estética clásica y pueden adaptarse tanto a un look urbano como a salidas más informales.
