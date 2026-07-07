Cuáles serían las consecuencias de un apagón masivo, según la inteligencia artificial

Los efectos no se limitarían al plano económico. Una caída masiva de la conectividad también pondría en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales. Un antecedente ocurrió en Canadá durante 2022, cuando una falla generalizada en la empresa Rogers dejó fuera de servicio las líneas de emergencia durante varias horas. Como consecuencia, los ciudadanos no podían comunicarse con ambulancias ni con la policía, mientras que miles de comercios quedaron imposibilitados de procesar pagos electrónicos.

Cortes de luz en el AMBA

Al analizar este escenario hipotético, ChatGPT, un modelo de inteligencia artificial, explicó que un día completo sin internet tendría consecuencias inmediatas a escala global. Entre ellas mencionó la paralización de los sistemas financieros, el colapso de las comunicaciones, la interrupción de millones de transacciones y las dificultades para que sectores críticos, como la salud, el transporte y la seguridad, pudieran mantener su funcionamiento.

Según el análisis de la inteligencia artificial, un apagón de internet también generaría un fuerte desorden operativo en empresas y organismos públicos. La interrupción del flujo de información demoraría la toma de decisiones, afectaría la coordinación entre equipos de trabajo y obligaría a activar protocolos de contingencia para enfrentar la imposibilidad de operar mediante plataformas digitales.

Las consecuencias también se sentirían en el plano social. Según los análisis de la inteligencia artificial, un corte global de internet favorecería la circulación de rumores y noticias falsas, ya que sería mucho más difícil verificar la información en tiempo real. Además, millones de personas, e incluso diversas herramientas basadas en inteligencia artificial, tendrían que funcionar únicamente con datos almacenados en memorias caché, servidores locales o copias de respaldo disponibles sin conexión.

Si bien un apagón mundial de estas características es considerado un escenario poco probable, especialistas en tecnología insisten en la importancia de desarrollar planes de contingencia. En ese sentido, varias compañías avanzan en soluciones como redes satelitales y sistemas descentralizados con el objetivo de reducir el riesgo de un colapso. En el ámbito doméstico, disponer de documentación física, respaldos de información y vías alternativas de comunicación también podría resultar fundamental.

Desde la perspectiva de la inteligencia artificial, un día completo sin internet trascendería la simple interrupción del servicio. El impacto alcanzaría a la economía, los sistemas de salud, las comunicaciones y numerosos aspectos de la vida cotidiana, configurando una crisis de gran magnitud. Aunque por ahora se trata de una hipótesis, los antecedentes y las proyecciones utilizadas para elaborar estos escenarios muestran que no se trata de una posibilidad descartable.